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Сегодня, 07:00

Как накачать мощные плечи и спину на турнике: видео

Руслана Бобкова
Автор
Парень в наушниках подтягивается на турнике.
Фото istockphoto.com
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Давно заглядываетесь на турник во дворе или рядом с офисом, но не знаете, что именно с ним делать? Фитнес-тренер Иван Королев в своем видео показал, с помощью каких базовых упражнений на турнике можно максимальное полноценно проработать верхнюю часть спины, плечи и руки.

Естественно, далеко не каждый может взять и «с наскока» сделать несколько подходов подтягиваний, да еще и в разной технике. Если вы пока не готовы к такому уровню сложности и нагрузки, как на видео, попробуйте подтягиваться с помощью закрепленной на турнике резины.

Или найдите перекладину пониже и начните с тех же упражнений, но в формате горизонтальных подтягиваний. Даже если у вас нет цели прогрессировать в этом упражнении дальше, переходя на более сложные уровни, спина в любом случае скажет «спасибо» за такую разминку.

Обязательно дополняйте тренировку жимовыми движениями, чтобы избежать мышечного дисбаланса, получить красивую и здоровую осанку. Это могут быть классические или обратные отжимания, отжимания от брусьев, низкой перекладины или скамейки, отжимания с колен или жимы стоя с помощью той же резины, которой вы пользуетесь для подтягиваний.

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Упражнения для мужчин
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