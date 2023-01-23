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Сегодня, 21:00

3 популярных упражнения, которые переоценивают

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Фото Freepik/lookstudio
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Не все упражнения одинаково полезны. Рассказываем, какие популярные упражнения не так эффективны, как многие думают.

Мир фитнеса богат разнообразными тренировками и упражнениями. Каждый может выбрать себе любое направление, исходя из поставленных задач и личных пожеланий. Однако не все упражнения полезны настолько, насколько о них говорят. А в некоторых случаях даже опасны.

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Планка

Планка — один из способов укрепить мышцы кора. Она может выполняться в разных вариациях:

  • высокая — в упоре на стопы и ладони;

  • низкая — в упоре на стопы и предплечья;

  • боковая — на стопах и одной руке;

  • перевернутая — вариация из йоги;

  • статичная — планка может быть выполнена с фиксацией положения;

  • динамичная — с элементами движений рук, ног.


Часто тренеры используют планку не только как самостоятельное упражнение, но и как элемент, связующий позы, например, в йоге.

Занятия йогой дома. Как начать заниматься йогой дома с нуля

О пользе планки можно найти массу информации. При правильном выполнении она действительно помогает укрепить мышцы рук, живота. В работу включаются ягодицы, тазовое дно, ноги.

Пользуясь преимуществом планки охватывать и вовлекать в работу сразу несколько групп мышц, некоторые стараются удерживать это положение как можно дольше. Зафиксированы рекорды продолжительностью более восьми часов.

Планка. Фото Freepik/Drazen Zigic
Freepik/Drazen Zigic

Однако же такие жертвы во имя здоровья совершенно бессмысленны и напрасны. Длительное выполнение упражнения не принесет большой пользы для организма.

Мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы. Это, в свою очередь, способно перегрузить опорно-двигательный аппарат физически неподготовленного человека.

Помимо этого, во время планки как варианта статичного упражнения давление в сосудах возрастает. Длительное пребывание в ней чревато последствиями для гипертоников и людей пожилого возраста. Так что изматывать себя планкой по несколько минут не стоит.

Шпагат

Заветная цель многих новичков в йоге — шпагат. Еще, пожалуй, поза лотоса и стойка на голове. Но если задать вопрос, зачем это нужно, ответа не последует. Вероятно, большинство привлекает внешняя эстетичность поз, картинки с обложки журналов.

Задача профессионального инструктора не показывать чудеса своей гибкости, а научить других выполнять упражнения грамотно, эффективно и безопасно. При этом важно пояснять, для чего предназначены те или иные позы, какие мышцы и суставы в них задействованы, какая польза будет от этих действий.

Групповое занятие в зале. Фото Freepik/master1305
Freepik/master1305

Давайте будем честными. Фитнес-клубы, которые обещают посадить на шпагат с нуля за один месяц, очень лукавят.

Для кого-то месяц — реальный срок, а кому-то не суждено сесть на шпагат вообще никогда.

И дело вовсе не в силе воли и желании. Копать стоит гораздо глубже. Анатомические и физиологические особенности у всех могут отличаться. Несмотря на то что тазобедренный сустав шаровидный и способен вращаться, это действие в полной мере подвластно не всем. Его подвижность может быть ограничена из-за особенностей развития или каких-либо патологий. Разумеется, в допустимом диапазоне развить гибкость и функциональную подвижность вполне возможно. Для этого потребуется грамотный подход, правильный подбор упражнений, помощь и контроль инструктора. И время.

Шпагат. Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения

При этом нужно отметить, что шпагат ради шпагата — это тот навык, который не нужен в повседневной жизни, не несет глобальной пользы для здоровья и общего самочувствия.

Скручивания с отягощением

Повороты корпуса со штангой, бодибаром или любым другим отягощением скорее окажутся в черном списке опытного инструктора, нежели в его обычном арсенале упражнений.

Ротация позвоночника позволяет работать над его подвижностью. Любые варианты скручивания необходимо делать через вытяжение, то есть все время следить за положением спины, не округлять ее.

Шпагат. Фото Freepik/fxquadro
Freepik/fxquadro

Скручивание с отягощением может вызвать компрессию межпозвоночных дисков. В ходе его выполнения давление на студенистое тело диска возрастает из-за веса инвентаря. Результатом могут быть протрузии и грыжи.

Не каждый человек, приходя на тренинг, имеет представление о состоянии собственного здоровья. Некоторые даже не подозревают об уже имеющихся патологиях. А интенсивная физическая нагрузка в совокупности с небезопасными упражнениями способна вызвать дополнительные проблемы.

Универсальные упражнения
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