3 популярных упражнения, которые переоценивают

Не все упражнения одинаково полезны. Рассказываем, какие популярные упражнения не так эффективны, как многие думают.

Мир фитнеса богат разнообразными тренировками и упражнениями. Каждый может выбрать себе любое направление, исходя из поставленных задач и личных пожеланий. Однако не все упражнения полезны настолько, насколько о них говорят. А в некоторых случаях даже опасны.

Планка

Планка — один из способов укрепить мышцы кора. Она может выполняться в разных вариациях:

высокая — в упоре на стопы и ладони;

низкая — в упоре на стопы и предплечья;

боковая — на стопах и одной руке;

перевернутая — вариация из йоги;

статичная — планка может быть выполнена с фиксацией положения;

динамичная — с элементами движений рук, ног.



Часто тренеры используют планку не только как самостоятельное упражнение, но и как элемент, связующий позы, например, в йоге.

О пользе планки можно найти массу информации. При правильном выполнении она действительно помогает укрепить мышцы рук, живота. В работу включаются ягодицы, тазовое дно, ноги.

Пользуясь преимуществом планки охватывать и вовлекать в работу сразу несколько групп мышц, некоторые стараются удерживать это положение как можно дольше. Зафиксированы рекорды продолжительностью более восьми часов.

Freepik/Drazen Zigic

Однако же такие жертвы во имя здоровья совершенно бессмысленны и напрасны. Длительное выполнение упражнения не принесет большой пользы для организма.

Мышцы кора во время выполнения планки вовлечены в работу первые 30 секунд, максимум — до минуты. Далее нагрузка распределяется на другие мышцы и суставы. Это, в свою очередь, способно перегрузить опорно-двигательный аппарат физически неподготовленного человека.

Помимо этого, во время планки как варианта статичного упражнения давление в сосудах возрастает. Длительное пребывание в ней чревато последствиями для гипертоников и людей пожилого возраста. Так что изматывать себя планкой по несколько минут не стоит.

Шпагат

Заветная цель многих новичков в йоге — шпагат. Еще, пожалуй, поза лотоса и стойка на голове. Но если задать вопрос, зачем это нужно, ответа не последует. Вероятно, большинство привлекает внешняя эстетичность поз, картинки с обложки журналов.

Задача профессионального инструктора не показывать чудеса своей гибкости, а научить других выполнять упражнения грамотно, эффективно и безопасно. При этом важно пояснять, для чего предназначены те или иные позы, какие мышцы и суставы в них задействованы, какая польза будет от этих действий.

Freepik/master1305

Давайте будем честными. Фитнес-клубы, которые обещают посадить на шпагат с нуля за один месяц, очень лукавят.

Для кого-то месяц — реальный срок, а кому-то не суждено сесть на шпагат вообще никогда.

И дело вовсе не в силе воли и желании. Копать стоит гораздо глубже. Анатомические и физиологические особенности у всех могут отличаться. Несмотря на то что тазобедренный сустав шаровидный и способен вращаться, это действие в полной мере подвластно не всем. Его подвижность может быть ограничена из-за особенностей развития или каких-либо патологий. Разумеется, в допустимом диапазоне развить гибкость и функциональную подвижность вполне возможно. Для этого потребуется грамотный подход, правильный подбор упражнений, помощь и контроль инструктора. И время.

При этом нужно отметить, что шпагат ради шпагата — это тот навык, который не нужен в повседневной жизни, не несет глобальной пользы для здоровья и общего самочувствия.

Скручивания с отягощением

Повороты корпуса со штангой, бодибаром или любым другим отягощением скорее окажутся в черном списке опытного инструктора, нежели в его обычном арсенале упражнений.

Ротация позвоночника позволяет работать над его подвижностью. Любые варианты скручивания необходимо делать через вытяжение, то есть все время следить за положением спины, не округлять ее.

Freepik/fxquadro

Скручивание с отягощением может вызвать компрессию межпозвоночных дисков. В ходе его выполнения давление на студенистое тело диска возрастает из-за веса инвентаря. Результатом могут быть протрузии и грыжи.

Не каждый человек, приходя на тренинг, имеет представление о состоянии собственного здоровья. Некоторые даже не подозревают об уже имеющихся патологиях. А интенсивная физическая нагрузка в совокупности с небезопасными упражнениями способна вызвать дополнительные проблемы.