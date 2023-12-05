Как научиться сидеть в позе лотоса и для чего это нужно

Поза лотоса, если ее правильно выполнять, весьма полезна для здоровья. Она улучшает кровообращение в органах малого таза, снижает артериальное давление, помогает расслабить мышцы и позвоночник. Также в позу лотоса садятся для того, чтобы помедитировать.

Инструктор по йоге Сергей Парфенов рассказал, можно ли научиться принимать позу лотоса в домашних условиях.

Все ли могут сидеть в позе лотоса

Поза лотоса — Падмасана — основа йоги. Нередко начинающие стремятся побыстрее освоить ее, не думая о последствиях. У всех разный уровень гибкости, состояние суставов и позвоночника, так что сразу принимать позу лотоса может быть небезопасно для здоровья. Из-за неправильной техники и должной подготовки можно повредить мышцы, связки, голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Людям с травмами колен, бедер и стоп принимать позу лотоса можно только с разрешения лечащего врача.

Сколько и как тренироваться, чтобы принять позу лотоса

Все зависит от начального уровня подготовки и от степени гибкости. Если начинать «с нуля», может понадобиться много времени: вплоть до целого года.

Часто советуют выполнять тренировки на растяжку, в том числе принимать позу бабочки. На самом деле, выполнение таких упражнений, особенно если делать их часто и интенсивно, может привести к разрыву менисков.

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Готовиться к лотосу нужно постепенно, и сначала «дорасти» до уровня пробы. Это позволит проверить доступность падмасаны для конкретного человека.

Как сделать «пробу»

Сесть на ровную поверхность. Сделать «коленный замок» на одной ноге: потянуть носок на себя, чтобы предотвратить нежелательное вращение колена и последующую травму. Вывести эту ногу вперед, согнуть ногу в коленном суставе под углом около 90 градусов. При этом пятка и колено должны лежать на полу. Если этот шаг не удался, закончить упражнение. Если получилось выполнить пункт 3, сделать «коленный замок» на второй ноге, согнуть ногу в коленном суставе под углом около 90 градусов, положить пятку на колено первой ноги. Аналогично: если этот шаг не удался, закончить упражнение. Если получилось выполнить пункт 4, соединить пятки и колени, не отпуская «коленные замки».

Как сесть в позу лотоса

Нежелательно в первый раз принимать позу лотоса без инструктора.

Перед тем, как принять падмасану, нужно разогреть мышцы и подготовить место для сидения. Оно должно быть ровным и не холодным. Можно делать на полу, расстелив на нем коврик для йоги.

Техника выполнения:

Сесть на коврик, выпрямить спину. Вытянуть вперед одну ногу. Вторую ногу согнуть и положить стопу на бедро первой ноги. Согнуть первую ногу и положить ее на бедро второй ноги.

Фото Lacheev/www.istockphoto.com

В процессе нужно следить за ощущениями. При возникновении дискомфорта и боли нужно немедленно прекратить выполнение. Принятие падмасаны через боль недопустимо: оно не только может привести к травме, но и сведет на нет пользу. Медитировать и расслабляться, превозмогая боль, все равно не получится.