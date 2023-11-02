Как правильно плавать брассом

Брасс — один из древнейших стилей плавания. Люди впервые освоили его, наблюдая за природой: техника брасса очень напоминает движения плывущей в воде лягушки. Наряду с кролем, баттерфляем и плаванием на спине этот стиль преподают во многих спортивных школах. Более того, брасс часто становится частью оздоровительных тренировок для тех, кто перенес травму. Вместе с экспертами расскажем о том, как правильно плавать брассом и как избежать самых распространенных ошибок.

Основные шаги техники плавания брассом

Брассом плавают на груди и с использованием и рук, и ног.

Сначала происходит толчок ногами (носки при этом необходимо тянуть на себя, а стопы развернуть наружу).

Затем нужно вытянуть тело в одну линию, чтобы снизить сопротивление воды. Голова в воде, руки вытянуты ладонями наружу.

Следующий этап — гребок руками. Руки работают симметрично, выполняя круговое движение. Локти нельзя «проваливать» (поднимать над поверхностью воды или опускать слишком низко) , так как они являются рычагами и основной движущей силой.

Когда руки доходят до груди, нужно поднять голову вперед и сделать вдох. Одновременно необходимо поджать ноги к телу, готовясь к следующему циклу движений.

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Ошибки, на которые следует обратить внимание

Ошибки в технике ног

Самая распространенная ошибка — «плавание стоя». Это когда голова поднята, а ноги расположены очень низко. Толчок ногами получается слабым и продвигает пловца не вперед, а вверх. Спортсмен должен занимать в воде горизонтальное положение. Так толчок ногами будет более мощным и менее энергозатратным.

Ошибки в движении рук

Руки пловца двигаются не в горизонтальной плоскости, а под наклоном к телу, то есть ладони не расходятся в разные стороны, а гребут вниз. Из-за этого плавание получается рваное и дерганое, скорость снижается, а силы тратятся быстрее.

Ошибки в положении головы

Плавание с поднятой головой — еще одна распространенная проблема. Техника брасса подразумевает, что лицо почти всегда находится в воде. Многим любителям плавания не нравится мочить голову, и они держат ее над водой, что может привести к печальным последствиям — пережмется артерия, питающая головной мозг. Из-за этого могут возникнуть гипоксия и головные боли, а в перспективе — искривление позвоночника.

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Противопоказания

Плавание брассом подходит почти всем. Если у вас нет серьезных заболеваний сердца и легких или серьезных травм, то брасс вам подходит. Этот стиль плавания даже включают в программы реабилитации и ЛФК, потому что его движения естественны для человеческого тела. Поэтому многим брасс дается легче, чем кроль, баттерфляй или плавание на спине.