Походка сумасшедшего для здоровья внутренних органов и бодрости. Как она работает и так ли полезна?

Сложно найти упражнение с более интригующим названием, чем «Походка сумасшедшего«. Это одна из практик традиционной китайской гимнастики цигун, направленная на улучшение работы внутренних органов и сокращение отеков ног и тела. Эксперт «СЭ» в вопросах фитнеса, специалист по осанке и тренер Денис Соломин оценил это упражнение с точки зрения пользы для опорно-двигательного аппарата.

Техника « Походки сумасшедшего »

Суть упражнения заключается в том, чтобы идти на прямых ногах, еле отрывая их от поверхности, и приземляться на стопу резко, будто к ногам привязаны тяжелые гири или мешки с песком. Тело и руки при этом нужно максимально расслабить, чтобы с каждым таким резким приземлением они сотрясались.

Считается, что такая встряска укрепляет почки, печень и селезенку, стимулирует работу вообще всех внутренних органов, выводит из организма лишнюю жидкость, тонизирует и бодрит на день вперед.

Но фитнес-эксперт Денис Соломин в таком движении плюсов нашел совсем немного.

Недостатки « Походки сумасшедшего »

Основной недостаток этого упражнения — резкие шаги без сгибания колен. Согнутые колени и стопы нужны для амортизации, чтобы смягчать ударную нагрузку. Если убрать амортизацию, то все удары будут направлены в позвоночник и его самые слабые места — протрузии и грыжи.

Сомнение вызывает и полезный эффект походки сумасшедшего для внутренних органов.

Кому подходит и кому не подходит упражнение

Упражнение подойдет тем, кто положительно смотрит на энергетические практики, и тем, кому оно помогает достичь ощущения бодрости и прилива сил.

А противопоказано оно тем, у кого есть проблемы с коленями и позвоночником, варикоз, нарушение осанки, частые головные боли, выпирающий живот.

Чем можно заменить « Походку сумасшедшего »

Это упражнение имеет множество альтернатив. Все зависит от ваших целей.

Чтобы получить заряд энергии на день, попробуйте любой другой комплекс упражнений для зарядки.

Чтобы простимулировать стопы, подойдут подъемы на носки или ходьба по неровной поверхности.

Чтобы улучшить работу внутренних органов, попробуйте выполнять повороты грудной клетки, совмещенные с глубоким дыханием.

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