4 лучших упражнения для прокачки ягодиц

Мечта об объемных, круглых и упругих ягодицах — то, что мотивирует многих девушек начать тренироваться. Но часто мечтой все и заканчивается. Потому что если начать искать упражнения для этой заветной цели в Сети, можно наткнуться на тренировки настолько неэффективные, что желание заниматься спортом вскоре сойдет на нет.

Все потому, что по запросу «упражнения для ягодиц» вы, скорее всего, получите комплекс из 3-4 изолирующих движений, которые на самом деле направлены на «полировку» уже имеющейся формы, а не на рост мышц нижней части тела.

Тренер по фитнесу, стретчингу и пол-денсу Анастасия Гриценко на своем видео поделилась комплексным подходом к созданию фигуры мечты. Основная часть ее тренировки состоит из необходимых базовых упражнений для ног, которые выполняются в технике с акцентом на ягодицы. А уже в конце тренер добавляет к ним «подкачку» в виде пары эффективных изолирующих упражнений.

Комплекс удобен тем, что выполнять его можно как в зале, так и дома, если времени на зал нет, а «день ног» пропускать не хочется.

Перед тем как приступить к выполнению, не забудьте подготовить организм с помощью суставной разминки, а после будет не лишним расслабить мышцы ног с помощью несложных упражнений на растяжку.

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