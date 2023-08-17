5 причин, почему женщинам стоит попробовать ушу. Рассказывает чемпионка мира

Ушу — очень разнообразный стиль боевых искусств, поскольку в нем сочетается сразу много направлений. Благодаря такой многогранности, этим видом спорта могут заниматься все: и дети, и взрослые, и пожилые люди. Этим ушу и уникально, потому что далеко не каждым видом спорта могут позволить себе заниматься все, кто пожелает.

Вместе с двукратной чемпионкой мира по ушу Екатериной Стенищевой рассказываем, почему ушу стоит попробовать женщинам.

Причина № 1. Универсальность

Для женщин ушу подходит, в первую очередь, потому что в нем очень много направлений. Этот вид спорта сочетает в себе спортивное, традиционное и боевое ушу, где можно научиться самообороне, а также дыхательную гимнастику. Каждая женщина может выбрать то направление, которое ей в данный момент нужно. И не придется бегать по разным секциям.

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Например, если хотите стать гибкой, нужно идти на пилатес или растяжку. Если хотите заниматься самообороной, нужно бежать еще на бокс или какие-то единоборства. А если хотите медитировать, придется идти на йогу. А ушу сочетает в себе все и сразу.

Причина № 2. Внутренняя гармония и оздоровление

Дыхательная гимнастика ушу — это практика, которая направлена на работу с внутренним миром и гармонией. Если вы хотите заниматься для оздоровления, стоит выбрать именно эту практику. В рамках этого направления вы научитесь чувствовать свое тело и то, что с ним происходит.

Это некая медитация, которая тем не менее отличается от йоги и других подобных практик. В дыхательной гимнастике есть множество упражнений, которые называются формами. Все эти движения очень плавные и мягкие. И получается, что в момент медитации вы также отрабатываете захваты и удары.

Постепенно вы учитесь отключаться от внешнего мира в такие моменты, позволяя разуму и телу отдыхать.

Причина № 3. Красивое подтянутое тело

Если вы хотите получить рельефное тело, развить силу, выносливость, координацию движений, стоит идти на спортивное ушу и работать в этом направлении.

Спортивное ушу развивает силу, гибкость, подвижность суставов, укрепляет мышцы, связки, исправляет осанку. Все это важно для женщин в любом возрасте. В этом виде спорта женщина учится быть одновременно сильной и мягкой, решительной, уверенной в себе.

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Так как ушу — это все-таки боевое искусство, вы учитесь делать захваты и удары. И это позволяет чувствовать себя более уверенно, потому что на уровне подсознания вы знаете, как себя защитить. И это еще один большой плюс для женщины, которая занимается ушу.

Причина № 4. Улучшение координации

В ушу все движения координационно очень сложные. Чтобы научиться их правильно выполнять, нужно прислушиваться к телу и уметь с ним работать. В результате у людей, практикующих этот стиль боевых искусств, появляется внутренняя гармония, которая пригодится не только в спорте, но и в обычной жизни. Кроме того, вы будете чувствовать себя увереннее в собственном теле.

Причина №5. Избавление от стресса

В ушу есть совсем боевое направление, где мы занимаемся в паре, надеваем перчатки и шлемы. От бокса оно отличается тем, что в ушу много ударов ногами.

Если за день у вас накапливается много усталости и негатива и хочется его выплеснуть, стоит рассмотреть боевое ушу. Если не хочется стоять в паре, можно заниматься со специальным мешком или грушей.

Ушу — это вид спорта, где каждая женщина может найти для себя подходящее направление. Для этого стоит ориентироваться на внутренние ощущения, на то, чего в данный момент хочется.

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