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Сегодня, 07:00

5 причин, почему женщинам стоит попробовать ушу. Рассказывает чемпионка мира

Екатерина Стенищева
Заслуженный мастер спорта России по ушу
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Молодая девушка практикует ушу
Фото Freepik
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Ушу — очень разнообразный стиль боевых искусств, поскольку в нем сочетается сразу много направлений. Благодаря такой многогранности, этим видом спорта могут заниматься все: и дети, и взрослые, и пожилые люди. Этим ушу и уникально, потому что далеко не каждым видом спорта могут позволить себе заниматься все, кто пожелает.

Вместе с двукратной чемпионкой мира по ушу Екатериной Стенищевой рассказываем, почему ушу стоит попробовать женщинам.

Причина № 1. Универсальность

Для женщин ушу подходит, в первую очередь, потому что в нем очень много направлений. Этот вид спорта сочетает в себе спортивное, традиционное и боевое ушу, где можно научиться самообороне, а также дыхательную гимнастику. Каждая женщина может выбрать то направление, которое ей в данный момент нужно. И не придется бегать по разным секциям.

Девушка занимается ушу на природе
Фото Freepik

Например, если хотите стать гибкой, нужно идти на пилатес или растяжку. Если хотите заниматься самообороной, нужно бежать еще на бокс или какие-то единоборства. А если хотите медитировать, придется идти на йогу. А ушу сочетает в себе все и сразу.

Причина № 2. Внутренняя гармония и оздоровление

Дыхательная гимнастика ушу — это практика, которая направлена на работу с внутренним миром и гармонией. Если вы хотите заниматься для оздоровления, стоит выбрать именно эту практику. В рамках этого направления вы научитесь чувствовать свое тело и то, что с ним происходит.

Это некая медитация, которая тем не менее отличается от йоги и других подобных практик. В дыхательной гимнастике есть множество упражнений, которые называются формами. Все эти движения очень плавные и мягкие. И получается, что в момент медитации вы также отрабатываете захваты и удары.

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Постепенно вы учитесь отключаться от внешнего мира в такие моменты, позволяя разуму и телу отдыхать.

Причина № 3. Красивое подтянутое тело

Если вы хотите получить рельефное тело, развить силу, выносливость, координацию движений, стоит идти на спортивное ушу и работать в этом направлении.

Спортивное ушу развивает силу, гибкость, подвижность суставов, укрепляет мышцы, связки, исправляет осанку. Все это важно для женщин в любом возрасте. В этом виде спорта женщина учится быть одновременно сильной и мягкой, решительной, уверенной в себе.

Девушка выполняет дыхательную гимнастику ушу
Фото Istockphoto.com/Papatsorn Khunsaard

Так как ушу — это все-таки боевое искусство, вы учитесь делать захваты и удары. И это позволяет чувствовать себя более уверенно, потому что на уровне подсознания вы знаете, как себя защитить. И это еще один большой плюс для женщины, которая занимается ушу.

Причина № 4. Улучшение координации

В ушу все движения координационно очень сложные. Чтобы научиться их правильно выполнять, нужно прислушиваться к телу и уметь с ним работать. В результате у людей, практикующих этот стиль боевых искусств, появляется внутренняя гармония, которая пригодится не только в спорте, но и в обычной жизни. Кроме того, вы будете чувствовать себя увереннее в собственном теле.

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Причина №5. Избавление от стресса

В ушу есть совсем боевое направление, где мы занимаемся в паре, надеваем перчатки и шлемы. От бокса оно отличается тем, что в ушу много ударов ногами.

Если за день у вас накапливается много усталости и негатива и хочется его выплеснуть, стоит рассмотреть боевое ушу. Если не хочется стоять в паре, можно заниматься со специальным мешком или грушей.

Ушу — это вид спорта, где каждая женщина может найти для себя подходящее направление. Для этого стоит ориентироваться на внутренние ощущения, на то, чего в данный момент хочется.

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