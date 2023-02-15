7 групп продуктов, которые содержат скрытый сахар

Чтобы сохранить здоровье, нужно есть больше полезных продуктов и меньше вредных. Но не все так просто. Мы знаем, например, что овощи полезны. Но многие ли догадываются, что в безобидной банке кукурузы есть скрытый сахар?

Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, как искать в продуктах сахар и почему нужно это делать.

Сколько сахара в день можно здоровому человеку

Для людей с сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта или ожирением норму сахара определяет врач. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не больше, чем 50 г сахара. Это чуть больше десяти чайных ложек. И ограничиться десятью ложками было бы легко, если бы сахар не входил в состав других продуктов.

Зачем производители добавляют сахар в продукты

Сахар, как и соль, отличный консервант, в нем не размножаются бактерии. Это дает возможность перевозить продукты на большие расстояния и хранить их десятилетиями. Некоторые виды сахара, используемого в качестве консерванта, например, высокофруктозный кукурузный сироп, еще и очень дешевые.

Дешевизна сахара и его способность быть консервантом не главная причина, почему его добавляют во все продукты. Дело в том, что сахар сильнее других продуктов возбуждает центр удовольствия в головном мозге. В итоге срабатывает тот же механизм, что и у курильщиков, алкоголиков и кофеманов. То есть вырабатывается зависимость от сахара.

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Как и в случае других зависимостей, со временем размера стандартной «дозы» перестает хватать. Сахара требуется все больше и больше. Наверное, все замечали этот эффект: чем больше ешь чего-то вредного, тем больше хочется.

В каких продуктах содержится сахар

Рекордсмены по содержанию сахара:

полуфабрикаты из мяса (пельмени, чебуреки, котлеты);

продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски, консервы);

фастфуд и снеки (гамбургеры, картошка фри, чипсы);

хлебобулочные изделия (не только булочки и пирожки, но и пресный хлеб);

замороженные овощные смеси;

консервированные овощи (не только маринады, но и зеленый горошек, кукуруза, фасоль);

соусы (соевый, майонез, кетчуп).

Под какими названиями скрывается сахар

Сироп: высокофруктозный кукурузный, кленовый, сироп агавы, финика, топинамбура, риса, рожкового дерева, кэроба.

Фруктоза — ее чаще всего кладут в продукты для диабетиков.

Мед.

Ячменный солод, декстрин и декстроза, лактоза, рибоза, мальтодекстрин, мальтоза, мальтит.

Меласса.

Патока.

Нектар.

Сок виноградный, яблочный (они обычно используются в дорогостоящих продуктах для детей).

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Иногда производители лукавят, прямо указывая в составе сахар, но делая акцент на его типе. Тростниковый, кокосовый, кленовый, пальмовый сахар ничуть не менее вредны, чем сахар из свеклы.

Что будет, если не контролировать уровень сахара

Ожирение и сахарный диабет — самые известные болезни, вызываемые избытком сахара. Однако ими список не ограничивается. Неумеренное употребление сахара может приводить к:

болезни Альцгеймера;

болезни Паркинсона;

рассеянному склерозу;

заболеваниям кожи: экземе, дерматитам, аллергии, акне (последнее актуально для подростков, привыкших после школы перекусывать чипсами и гамбургерами);

синдрому гиперактивности и дефицита внимания у детей;

синдрому хронической усталости;

снижению иммунитета;

синдрому раздраженного кишечника;

аутоиммунным и онкологическим заболеваниям;

болезням сердца;

гормональным нарушениям;

неалкогольному жировому гепатозу печени.



У родителей, злоупотребляющих сахаром, могут родиться дети с синдромом Дауна.

Конечно, даже самые полезные продукты в больших количествах скорее навредят, чем принесут пользу. Поэтому не стоит злоупотреблять ни сахаром, ни чем-либо другим. Старайтесь питаться полноценно и сбалансированно, не пропускать приемы пищи и не переедать. Тогда сможете сохранить здоровье на долгие годы.

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