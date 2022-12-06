Фитнес-инструктор рассказала, какие упражнения помогут от боли в спине

Сегодня, 17:50
Фитнес-инструктор Светлана Бутова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что избавить от боли в спине помогут упражнения «кошка», гиперэкстензия и скручивания лежа на спине. Перед упражнениями обязательна разминка, напоминает эксперт.
Ознакомиться с правильной техникой выполнения упражнений от боли в спине можно в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!