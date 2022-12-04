Травматолог назвала причины появления плоскостопия

Врач-травмотолог Антонина Завадская в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что плоскостопие — это ортопедическое заболевание. Привести к его развитию может неправильная обувь, лишний вес, сидячая работа, нехватка физической активности или, наоборот, чрезмерно тяжелая нагрузка при занятиях спортом. Для некоторых людей плоскостопие — профессиональная болезнь, к примеру, для парикмахеров, учителей, продавцов и тех, кто много времени проводит стоя.

Как предотвратить развитие плоскостопия и избавиться от уже имеющегося недуга, читайте в полной версии материала в «СЭ».