Американская горнолыжница Шиффрин обошла Бьорндалена по количеству побед

Американка Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в слаломе на последнем этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии.

Эта победа стала для 29-летней спортсменки 97-й в карьере в рамках Кубков и чемпионатов мира, а также Олимпийских игр. Таким образом, она обошла экс-биатлониста из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству индивидуальных побед в зимних видах спорта. На первом месте по этому показателю располагается норвежская лыжница Марит Бьорген (114 побед), на втором — немецкая конькобежка Гунда Ниман-Штирнеман (98).

Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира, а также лидер по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю.

50-летний Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом, двадцатикратным чемпионом мира, шестикратным обладателем Кубка мира. Норвежец завершил карьеру биатлониста в 2018 году.