Депутат Свищев раскритиковал решение снести горнолыжный комплекс в Красногорске

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение о сносе комплекса «СнежКом».

«Сносить пользующиеся спросом уникальные объекты инфраструктуры в угоду коммерции — неприемлемо, — сказал Свищев. — Не были услышаны позиции федераций по видам спорта, самих спортсменов и депутатов. Слышен только звон монет. Депутаты Государственной думы, в частности от фракции ЛДПР, встречались с чиновниками и жителями Красногорск. Но бизнесмены нас так и не услышали. Это просто недопустимо, особенно когда мы говорим об увеличении количества занимающихся физической культурой и спортом, развитии спорта внутри страны, улучшении инфраструктуры. Подобными решениями бизнес просто вредит собственной стране».

Комплекс «СнежКом» был построен в 2007 году. В январе 2022 года склон был закрыт на реконструкцию, в октябре 2022 года по итогам технического обследования было решено снести горнолыжный комплекс. Сообщалось, что процесс демонтажа комплекса начнется в феврале-марте нынешнего года.