Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Горные лыжи
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Горные лыжи

Сегодня, 16:47

Горнолыжник Хорошилов заявил, что не думает о завершении карьеры

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Первый в истории России победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин Александр Хорошилов признался, что пока не думает о завершении карьеры.

«Я свою карьеру не завершаю, пока об этом не думаю. Прошлый сезон я пропустил из-за травмы, но в этом планирую вернуться. Я все еще мотивирован выступать. Посмотрим, какой у нас уровень соревнований, сейчас сказать трудно, но, когда я приезжал, всегда все было на высоте. Не знаю, сколько еще буду соревноваться, но этот год точно в строю, а дальше посмотрим», — цитирует Хорошилова ТАСС.

Он заявил, что может стать тренером по завершении карьеры.

Источник: https://tass.ru/sport/19253727
Александр Хорошилов
0
Читайте также
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депутат Свищев раскритиковал решение снести горнолыжный комплекс в Красногорске