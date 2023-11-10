Горнолыжник Хорошилов заявил, что не думает о завершении карьеры

Первый в истории России победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин Александр Хорошилов признался, что пока не думает о завершении карьеры.

«Я свою карьеру не завершаю, пока об этом не думаю. Прошлый сезон я пропустил из-за травмы, но в этом планирую вернуться. Я все еще мотивирован выступать. Посмотрим, какой у нас уровень соревнований, сейчас сказать трудно, но, когда я приезжал, всегда все было на высоте. Не знаю, сколько еще буду соревноваться, но этот год точно в строю, а дальше посмотрим», — цитирует Хорошилова ТАСС.

Он заявил, что может стать тренером по завершении карьеры.