«Итальянки и француженки надеются, что нас допустят». Российская горнолыжница — о сборах в Аргентине

Призер юниорского чемпионата мира Юлия Плешкова ждет решения FIS по возвращению россиян.

Больше месяца двукратная чемпионка России Юлия Плешкова и мужская сборная страны провели на сборах в Аргентине. В Южной Америке сейчас есть то, что необходимо для тренировок — снег. После сборов горнолыжница пообщалась с «СЭ» и поделилась впечатлениями от сборов, рассказала об отношении иностранных спортсменов к россиянам и о том, не повлиял ли на подготовку запрет атлетам от Министерства спорта выезжать за границу, а также выразила надежду на то, что Международная федерация лыжного спорта допустит лыжников к участию в соревнованиях.

Юлия Плешкова. Фото Соцсети

Двое суток отходила от дороги из Аргентины

— Как прошла подготовка к сезону на сборе в Аргентине?

— Отработали по плану, у меня было 13 скоростных тренировок и порядка десяти в технических дисциплинах. Сделали хороший объем. Условия были отличными — практически всегда было солнечно, хороший жесткий снег. Плодотворный сбор.

— Вы там уже не в первый раз?

— Мужская команда — да, я ездила с ними впервые. Почему именно Аргентину выбирают для сборов? Там есть снег. В августе можно тренироваться либо в Европе на ледниках, где большая высота, либо в Южной Америке, в Чили и Аргентине, там, где весна еще не наступила.

— Сложно было добираться до места сборов?

— В целом все прошло по плану. Но сама по себе дорога — сложность. Из Москвы мы летели в Стамбул, оттуда — до Любляны, потом нужно было добраться до Рима на машинах, забрать инвентарь, который оставался после прошлого сезона. А затем летели 14 часов в Буэнос-Айрес, в конце еще один перелет порядка трех часов. На обратном пути у меня еще прибавился перелет на Камчатку, еще плюс восемь часов.

— Как пережили такие долгие перелеты?

— В ту сторону было легче. Мы часто меняем часовые пояса, особенно я, потому что всегда домой летаю. Привыкаешь менять время. Когда летишь на запад, тоже легче. А вот обратно я поймала очень сильный джетлаг, была температура, двое суток я отходила от этой дороги. Но, в принципе, не так плохо.

Юлия Плешкова. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Европейцы выражали надежду на то, что россиян допустят

— Пока вы были на сборах, Министерство спорта России запретило проводить сборы за границей. На вас это как-то повлияло?

— На команде это не сказалось, мы узнали об этих событиях под конец сборов. Оставалось только дальше тренироваться. Мы понимали, что поменяются условия — будем выступать в России, надо было думать, как дальше выстраивать процесс. Просто продолжали делать свою работу.

— В России есть сопоставимые с Аргентиной трассы?

— В Кубке страны в соревновательный сезон проводятся старты, хорошие склоны есть. Готовят их хорошо в технических дисциплинах. Потренироваться в этот период в России, конечно, негде, как в августе мы тренировались в Аргентине.

— С тренировками скоростных дисциплин нет проблем?

— Вот со скоростными дисциплинами уже сложнее. Обычно в межсезонье все едут либо в Аргентину, либо в Чили, потому что там есть все условия для тренировок. Или опять же на ледниках в Европе. Август — сентябрь — это Южная Америка, остальная подготовка обычно в Европе.

— Олимпийские склоны в Сочи не подходят?

— На «Розе Хутор» проводилась Олимпиада, потом чемпионат России, юниорский чемпионат мира, но мы там не тренировались, организованных сборов не было — сезон в Сочи совпадает с периодом международных соревнований. А в этом году там должен быть Кубок России, только уже на «Газпроме».

— В Аргентине общались со спортсменами из других сборных?

— Я почти все время тренировалась с девушками из французской и итальянской команд. Мы общались, очень дружелюбная обстановка была, все нормально. Отношение не изменилось, наоборот, все поддерживают, интересуются ситуацией с допуском, переживают. Когда мы в конце сбора прощались, они выражали свою надежду на то, что нас допустят, говорили, что не хотели бы, чтобы смешивались политика и спорт, надо, чтобы спортсменам дали выступать.

Идея Баха мне не понравилась

— FIS вроде бы дает небольшую надежду на возвращение россиян к соревнованиям.

— Думаю, без надежды нельзя. (Смеется.) Иначе можно было бы давно все заканчивать. Я надеюсь, что что-то будет, мы, конечно, не можем знать наверняка. Но надо надеяться на лучшее. Да, может быть, сейчас, в октябре, нас не допустят, а это будет позже. Но почему-то мне кажется, что к чемпионату мира нас все-таки допустят.

— А как вы отнеслись к словам президента МОК Томаса Баха про то, что можно допустить тех россиян, которые выскажут свое мнение насчет спецоперации?

— Для меня это была странная новость. Это как провокация: кем бы ты ни был, какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться. Это не должно касаться спорта. Мне эта идея не понравилась.

— Как сейчас обстоит дело с экипировкой?

— Пока есть запас — в конце того сезона выдавали на следующий, поэтому новый, неиспользованный инвентарь еще есть. Пока справляемся.

— Сколько вообще лыж требуется на сезон?

— Минимум три пары в сезоне могут уйти в каждой дисциплине, это в лучшем случае. Например, так как я особо не выступаю в технических дисциплинах, мне хватает трех пар. В скоростных — чем лыжи старше, тем лучше они едут, поэтому в этом плане у меня меньше проблем. В технических они расходуются чаще.

Юлия Плешкова. Фото Global Look Press

Отсутствие соревнований может оказаться фатальным

— Вы говорили как-то в интервью, что горнолыжник должен уметь и танцевать, и штангу тягать, и много другое. Есть какие-то необычные методики подготовки спортсменов?

— Наш тренер, с которым я сейчас занимаюсь, еще Александр Хорошилов с ним тренируется, придерживается того, что мы должны иметь как можно больше навыков движения. Я с ним полностью согласна. Чем больше, тем лучше мы будем владеть своим телом. Мы выполняем разнообразные упражнения, чтобы был большой процент переноса на соревновательную деятельность.

— Непонятно, как сложится следующий сезон, но есть сейчас уже какие-то планы на него?

— Неизвестно, что будет. Олимпиада прошла, выводы сделали, я понимаю, что у меня есть потенциал, мы с командой способны работать дальше. Даже если мы не сможем в этом сезоне выступать, если нас не допустят, то это не станет такой большой проблемой, мы не скатимся в яму, из которой не сможем выйти. Настроение оптимистичное, думаю, результат не заставит себя ждать. Достигнем всего, что запланировали.

— Можно извлечь плюсы из того, что следующий сезон, вероятно, будет внутрироссийским?

— Думаю, да. У меня немного особая ситуация, потому что в моей соревновательной деятельности в России не будет скоростных дисциплин. Это может сильно сказаться. У остальных ребят, которые выступают в технических дисциплинах и стартуют на Кубке России, соревновательная деятельность будет. Плюсы: психологически полегче и соревновательные затраты будут ниже. Но у каждого свои задачи, каждый будет стараться извлекать свои плюсы.

— Как не потерять соревновательную практику в скоростных дисциплинах, если весь сезон в них не выступать?

— Я пока что все-таки жду 22 октября. Стараюсь пока сильно не думать, что буду делать, если нас не допустят. Придется выкручиваться. Вспоминать, смотреть видео, пока даже не представляю, как это без практики можно делать. Если все-таки пройдут тренировки в скоростных дисциплинах, надо там выкладываться так, как на соревнованиях, хотя это все равно не то.