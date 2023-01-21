«Эти комментарии причиняют мне боль». Великая американка ответила хейтерам на критику «неидеального» тела

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Линдси Вонн — олимпийская чемпионка Ванкувера, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории. На ее счету золото Ванкувера-2010, две бронзы Олимпиад, две победы на чемпионатах мира, а также рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира (82). Даже после окончания карьеры в 2019 году она продолжает радовать своих поклонников подробностями своей жизни на страницах в соцсетях.
У всех знаменитостей есть как фанаты, так и хейтеры, следящие за каждым их шагом и за всеми неудачными фотографиями. Во время соревнований Вонн приходилось много тренироваться, но и после ухода из спорта она не забывает о тренировках и поддерживает форму. Но нашлись и те, кому ее фигура показалось неидеальной. Под снимками в купальниках люди стали писать не только хвалебные, но и негативные комментарии с критикой внешности спортсменки. Однажды ее терпение лопнуло, и горнолыжница смело написала ответ своим хейтерам, открыто признав все свои недостатки.
«На фотографиях в купальниках некоторым моя фигура кажется несовершенной, и подобные комментарии с критикой иногда причиняют мне боль. Я обычная женщина, иногда я сутулюсь, на моем животе появляются складки, а на ягодицах целлюлит. Но я никогда не забываю о том, каких грандиозных успехов помогло мне добиться мое тело. Всем, кто стесняется своей внешности: оставайтесь сильными, здоровыми и любите себя! И совсем не важно, что скажут на это хейтеры».
Линдси гордится тем, что никогда не делала пластических операций и не фотошопила свои фотографии. Неудивительно, что на такое воодушевляющее послание у недоброжелателей ответа так и не нашлось. Несмотря ни на что, Линдси по-прежнему поддерживает себя в форме и выглядит потрясающе. Она продолжает посещать светские мероприятия и участвовать в стильных фотосессиях.