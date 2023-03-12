«Это какое-то безумие!» Микаэла Шиффрин побила феноменальный горнолыжный рекорд

27-летняя американка превзошла достижение Ингемара Стенмарка по количеству побед на этапах Кубка мира.

Микаэла Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей всех времен, одержав 87-ю победу на этапах Кубка мира. Символично, что 27-летняя американка побила достижение великого шведа Ингемара Стенмарка не где-нибудь, а на этапе в шведском Оре. Причем выиграла слалом с огромным по меркам горных лыж преимуществом почти в секунду. И продолжение наверняка последует. С учетом возраста Микаэлы вскоре она может переписать абсолютно все рекорды Кубка мира по зимним видам спорта.

Невозможное возможно

После финиша слалома, который Шиффрин выиграла с преимуществом в 92 сотые секунды над Венди Холденер из Швейцарии, рекордсменка довольно долго сидела на корточках, переваривая свой феноменальный успех. Действительно, с начала сезона в горнолыжном мире все только и предвкушали это событие. И Микаэла не подвела. Она, казалось бы, легко и непринужденно справлялась с давлением, штампуя победу за победой.

В январе в итальянском Кронплатце она превзошла женский рекорд соотечественницы Линдси Вонн, выиграв 83-й старт. Но все прекрасно понимали, что это лишь промежуточная остановка для Шиффрин. Весь вопрос заключался, успеет ли Микаэла побить достижение Стенмарка еще в нынешнем сезоне? Что ж, она успела это сделать еще до финала Кубка мира благодаря дублю (гигантский слалом и слалом) в Оре.

Шиффрин плакала и смеялась, принимая поздравления от соперниц и от членов своей семьи — в Оре ее поддерживали мама и брат с женой. Свои ощущения она описала как «невероятные», Холденер, оценивая достижение соперницы и хорошей подруги, заявила: «Добиться такого успеха за столь непродолжительное время — это какое-то безумие!» А президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш назвал рекорд одним из величайших достижений в истории спорта, который ранее казался недостижимым.

Микаэла Шиффрин. Фото AFP

Любовь спасла от депрессии

Что ж, достижение Стенмарка действительно продержалось очень долго. Ингемар трижды брал общий зачет Кубка мира, пять раз становился чемпионом мира и в Лейк-Плэсиде в 1980 году сделал золотой олимпийский дубль в слаломе и гигантском слаломе. Но такими успехами нынче никого не удивишь, а вот в общей сложности 86 побед в Кубке мира (с 1974 по 1989 год) на протяжении трех с лишним десятилетий не мог превзойти никто. Вонн была близка, но ей помешали травмы. Австриец Марсель Хиршер выиграл 67 этапов к 29 годам, но потерял мотивацию и завершил карьеру.

Однако Шиффрин справилась, хотя и у нее не обошлось без гигантских сложностей на пути к рекорду. Ее спортивная карьера едва не прервалась из-за трагедии с отцом — в начале 2022-го Джефф Шиффрин погиб в возрасте 65 лет, сорвавшись с крыши дома во время уборки снега. Микаэла надолго погрузилась в депрессию, она, по ее признанию, не могла есть и нормально спать, ее накрывали панические атаки.

Возникли проблемы и в личной жизни — она рассталась с бойфрендом, экс-чемпионом мира французом Матье Фавром. Мотивация понизилась почти до нуля, результаты, само собой, тоже пошли на спад. Но из затяжной депрессии вывела новая любовь — Микаэла уже больше полутора лет встречается с звездным норвежским горнолыжником Александром Амодтом Кильде. Хотя на Олимпиаде 2022 года в Пекине не обошлось без срыва — в статусе главной претендентки на медали американка провалила все дисциплины, оставшись без наград. Однако в нынешнем сезоне Шиффрин выдала феноменальный даже по своим меркам сезон.

На чемпионате мира в Мерибеле она завоевала золото (в гигантском слаломе) и два серебра, а также досрочно, уже в пятый раз взяла Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира в общем зачете. В общей сложности она выиграла в сезоне-2022/23 уже 13 этапов — лучше было только в сезоне-2018/19 с 17 победами.

Микаэла Шиффрин. Фото AFP

Берегитесь, Бьорндален и Бьорген

«Она совершенная лыжница. У нее хорошая техника, но дело не только в этом. У нее есть физическая сила, к тому же она очень умна. Микаэла прекрасно понимает, когда ей надо мчаться на максимуме, а когда нет — все это вместе делает настолько великолепной», — рассказывал FIS Стенмарк. Он, кстати, признавал, что Шиффрин несравнимо лучше его, поскольку сам Ингемар не был настолько хорош во всех дисциплинах, предпочитая коронные слалом и гигантский слалом. В то время как Микаэла выигрывает буквально повсюду. В ее активе 53 победы в слаломе, 20 в гигантском слаломе, пять в супергиганте и параллельном слаломе, три в скоростном спуске и одна в комбинации. Во многом благодаря своей потрясающей универсальности она и добилась феноменального достижения столь рано — за два дня до 28-летия (Микаэла родилась 13 марта).

По признанию Шиффрин, она даже не думает об уходе, получая огромное удовольствие от соревнований по горным лыжам. Так что следующий рубеж в 100 побед на этапах Кубка мира также, скорее всего, будет превзойден. Совсем не исключено, что Микаэла станет самой успешной представительницей зимних видов спорта на этапах Кубка мира всех времен. Пока рекорд с 96 личными победами (95 в биатлоне и одна в лыжных гонках) держит норвежец Оле-Эйнар Бьорндален. У его соотечественницы лыжницы Марит Бьорген таких успехов 114, но 30 из них добыты в многодневках и фиксируются отдельно. Впрочем, Шиффрин явно по силам превзойти и достижение Марит.