Обвиняемый в убийстве матери футболист из США устроил дебош в самолете

Бывший игрок НФЛ Серхио Браун, обвиняемый в убийстве своей матери, подрался с мексиканскими полицейскими в самолете, когда они пытались экстрадировать его в США, сообщает TMZ.

Источник опубликовал видео, на котором видно, как футболист пытается оттолкнуть полицейского и кричит, что его похищают и должны немедленно отпустить. Инцидент произошел в самолете, стоявшем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мехико. Он должен был лететь в Тихуану.

«Отпустите меня! Это похищение! Камеры, пожалуйста! Похищение!», — кричал Браун.

В итоге Браун был все-таки перевезен в США и помещен в тюрьму Сан-Диего. Полицейские сообщили, что он был задержан по подозрению в убийстве своей 73-летней матери, которая была найдена мертвой с телесными повреждениями в прошлом месяце.

В ближайшие дни он должен быть доставлен в Иллинойс для предъявления обвинения в убийстве.

Браун играл в НФЛ с 2010 по 2016 года.