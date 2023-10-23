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23 октября, 18:08

Фото Гитлера показали на табло перед началом футбольного матча в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фотография с матча на стадионе «Спартан».
Фото USA Today Sports
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На видеоборде стадиона «Спартан» в штате Мичиган вывели фотографию Адольфа Гитлера, сообщает CNN.

Изображение Гитлера появилось перед началом матча между командами по американскому футболу школы и университета штата Мичиган. Под ним предложили угадать, в какой стране родился человек на фотографии.

Оказалось, что это было частью викторины, которую в рамках развлекательных мероприятий организовала сторонняя компания.

Представители университета принесли извинения за инцидент и заверили, что контракт с компанией, которая организовала данную викторину, будет расторнут.

«Я глубоко сожалею об изображении, показанном на стадионе «Спартан», которое заставило многих членов нашего сообщества почувствовать себя в опасности. Это было неприемлемо. Вчера вечером я попросила провести полный обзор этого университетского мероприятия и приму все необходимые меры, чтобы привести наши сообщения и действия в соответствие с нашими ценностями», — заявила временный президент мичиганского университета Тереза Вудрафф.

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