В США убили 21-летнего игрока в американский футбол

Защитник «Норт Уэстерн Стэйт», играющей в студенческой лиге по американскому футболу Ронни Колдуэлл, погиб в четверг в штате Луизиана, сообщает ESPN. Спортсмену был 21 год.

Отмечается, что сообщения о стрельбе поступили в полицейское управление Натчиточеса рано утром 12 октября. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело Колдуэлла со множественными огнестрельными ранениями. Причины произошедшего выясняются.

«Ронни Колдуэлл был молодым человеком, которого ждало блестящее будущее как на футбольном поле, так и за его пределами», — сказал в своем заявлении тренер Брэд Лэрд. — Он был нашим голосом в раздевалке. Когда Ронни говорил, другие слушали".