Перенесший остановку сердца игрок НФЛ выписан из больницы

9 января, 23:28
Состояние игрока клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина значительно улучшилось. Спортсмен уже был выписан из больницы, сообщается на странице клуба в Twitter.
У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником. Позднее стало известно, что Хэмлин перенес сердечный приступ.
Позднее Хэмлина госпитализировали. «Баффало» 3 января сообщал, что спортсмен находился в критическом состоянии.
Игра не была доиграна. Лига пока не приняла решение о дальнейшем проведении этой встречи.