Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол

Популяризация этой игры и золото Игр вводят в искушение.

Когда на Олимпиадах начали играть лучшие теннисисты и баскетболисты НБА, это явно добавило Играм популярности. Но на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе даже представителей этих очень популярных видов могут затмить другие американские герои. А именно, звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ). В стране, где футбол обыкновенный именуется соккером, американский футбол — вид спорта № 1. И пусть не смущает, что в Лос-Анджелесе он не представлен, ведь в программу на днях включили его ближайшего родственника — флаг-футбол. Который в НФЛ намерены популяризовать во всем мире.

В погоне за баскетболом и хоккеем

Да, в России американский футбол не шибко популярен, но в Северной Америке он котируется выше баскетбола и хоккея, да, пожалуй, и бейсбола. А чемпионский матч Супербоул — самое лакомое для рекламодателей спортивное событие за явным преимуществом. При этом звезды НФЛ зарабатывают гигантские деньги — суммы контрактов совсем недавно доходили до 50 миллионов долларов за сезон, пусть в последнее время есть тенденция к их снижению. А тот же Том Брэди в США, пожалуй, популярнее Леброна Джеймса. В общем, эта спортивная индустрия впечатляет. Но до нынешнего момента связь НФЛ с Олимпиадой совершенно не просматривалась. Как вдруг...

Фото AFP

На первый взгляд, флаг-футбол — это вовсе не американский футбол. Никаких захватов и брутальности, шлемов и громоздкой защиты. Все чинно и мирно — игроки в футболках и шортах, достаточно просто сорвать с соперника флаг, тем самым остановив атаку оппонентов. Риск для здоровья минимален, к тому же флаг-футбол благодаря этому подходит не только мужчинам, но и женщинам. Что, конечно, в силу тенденции к гендерному равенству в спорте придает ему куда более заметные олимпийские перспективы.

Мало того, в НФЛ с недавних пор обратили на флаг-футбол пристальное внимание, во время Матча всех звезд по этому облеченному американскому футболу проводится даже специальная игра с участием лучших из лучших. Там прекрасно понимают, что развитие американского футбола в силу специфики и дороговизны во всем мире застопорилось, а сделать глобальную версию хочется. По возможности, догнав и перегнав чуть менее популярные в США, но куда более популярные за его пределами баскетбол и хоккей.

Требуется ажиотаж

Поэтому в НФЛ еще в прошлом году мечтали о включении флаг-футбола в олимпийскую программу для придания сильного импульса его развитию. Причем как вариант обсуждался даже флаг-футбол на снегу как вид зимних Олимпийских игр. Но в итоге обошлось без такой экзотики. Глава NFL International Домани Лич в 2022-м заявил, что лига рассчитывает на включение флаг-футбола в олимпийскую программу Игр в Лос-Анджелесе. «Если флаг-футбол станет олимпийским спортом, то больше стран будут в него играть», — отметил тогда Лич. Что ж, его желание осуществилось. Но чтобы сделать флаг-футболу прекрасную глобальную рекламу, одного факта присутствия в программе явно недостаточно. Требуется что-то большее, а именно, ажиотаж в связи с участие суперзвезд НФЛ. И в американском футболе, похоже, это прекрасно понимают.

Участники игры в флаг-футбол. Фото Getty Images

Отметим, что Международная федерация американского футбол (IFAF) к настоящему моменту провела уже пять чемпионатов мира по флаг-футболу. В первых двух в отсутствие американцев (те поначалу решили не убивать интригу своим присутствием) выиграли японцы, затем золотой хет-трик сделала сборная США. Но с 2015-го ЧМ по флаг-футболу под эгидой этой ассоциации забуксовал — намеченный на 2019-й год турнир перенесли сперва на 2023-й, а затем и на 2025-й. Что, конечно, не способствует популяризации. Хотя теперь этот турнир, если удастся решить юридические формальности, можно подать как генеральную репетицию Олимпиады.

«Мы стремимся развивать флаг-футбол во всем мире. Решение об Олимпийских играх ускоряет это. Мы рассматриваем это как долгосрочное обязательство по мере нашего продвижения вперед. И речь идет не только об июле 2028-го, речь идет о следующих четырех годах и о том, как мы, наши клубы, IFAF воспользуемся этим. Возможностью по-настоящему развивать эту игру, позволить большему количеству девочек и мальчиков по всему миру взять мяч в руки, надеть пояс с флагом и развивать то, что мы делаем», — заявил исполнительный директор НФЛ Питер О'Рейли.

Он добавил, что лига будет работать с профсоюзом игроков над разрешением нынешним и бывшим игрокам НФЛ участвовать в турнире по флаг-футболу. Кстати, уже целый ряд игроков НФЛ выразил желание сыграть на Олимпиаде во флаг-футбол, в частности, об этом заявил футболист «Майами Долфинс» Тайрик Хилл.