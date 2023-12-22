FIG не будет предъявлять требования к костюмам российских гимнасток

Международная федерация гимнастики (FIG) убрала ограничение на выступление российских и белорусских гимнасток на выступление только в форме голубого цвета.

Перед выступлением атлетам необходимо согласовать свои костюмы ждя соревнований с FIG. В случае использования формы, которая не была одобрена, спортсмен будет дисквалифицирован. Использовать любую национальную символику запрещено.

В ноябре исполком федерации сообщил, что нейтральные спортсмены из России и Белоруссии обязаны носить костюмы светло-голубого цвета. Женские спортивные трико (купальники) и мужские майки должны быть именно в таком оттенке.