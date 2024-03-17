Мельникова выиграла чемпионат России на бревне и в вольных упражнениях

17 марта, 19:41
Российская гимнастика Ангелина Мельникова завоевала две золотые медали на чемпионате России в Сочи. Спортсменка стала лучшей в вольных упражнениях и на бревне.
В упражнениях на бревне Мельникова набрала 14,133 балла. Второй стала Елена Герасимова (13,833), третьи — Злата Осокина и Кристина Шаповалова (по 13,466 балла).
В вольных упражнениях Мельникова набрала 14,333 балла. Серебро — у Виктории Листуновой (14,200), Лейла Васильева (13,533) замкнула тройку призеров.
Соревнования завершатся сегодня, 17 марта.