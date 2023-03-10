Нагорный рассказал о поисках мотивации в отсутствие международных турниров

Олимпийский чемпион Никита Нагорный высказался о проблемах с мотивацией в отсутствие международных соревнований.

«Если бы этот чемпионат России был отборочным на чемпионат Европы или мира, то Артур Далалоян на 100% сейчас выступал бы в финале многоборья, да и Давид Белявский тоже не занимал сейчас бы пятое место. Отсутствие международных стартов на нас влияет, и мы думаем над тем, чтобы создать себе какую-нибудь мотивацию. В первый день соревнований я поставил перед собой задачу максимально сделать все от себя зависящее, чтобы мы победили в команде, и этого нам удалось добиться спустя много лет. В финале многоборья я решал задачу составить максимальную конкуренцию остальным ребятам, но все равно, повторюсь, мотивации недостаточно, приходится ее как-то находить, пытаться зажечь себя изнутри», — приводит ТАСС слова спортсмена.

В пятницу, 10 марта, Нагорный стал вторым в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике. Он показал результат 166,196 балла.