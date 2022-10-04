Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «СЭ» рассказала о своих дальнейших планах.

«У меня сейчас практически конец карьеры уже, и хотелось бы встретить его приятнее, чем на внутренних российских соревнованиях. Хочется поехать на чемпионат Европы, чемпионат мира. На Олимпийские игры под завершение карьеры. Так что надеюсь на лучшее. В итоге мотивация потеряна немного, но я стараюсь мыслить масштабнее. У меня есть глобальная цель — Олимпиада 2024 года. И я знаю, что должна подойти к ней в хорошей форме. Это значит, сейчас мне не стоит себя лишнего загонять, убивать свое здоровье. Всеми мыслями я иду к Парижу. Поэтому сейчас немного притормозила с нагрузками, стараюсь на себя не давить. Медленно катимся», — сказала Мельникова.

Отметим, что российские гимнасты не могут выступать на международных стартах как минимум до конца 2022 года.