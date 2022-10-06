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Сегодня, 08:59

В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Мария Пасека.
Фото Global Look Press

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление четырехкратной призерки Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из России.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», — сказал Титов «СЭ».

Сегодня, 6 октября, четырехкратный Мария Пасека в социальных сетях объявила, что покидает пределы России.

Ранее стало известно, что 27-летняя гимнастка планирует начать тренерскую карьеру и отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

Мария Пасека
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Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию