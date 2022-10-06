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Сегодня, 08:30

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию

Иван Шитик
Корреспондент
Мария Пасека.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека в социальных сетях объявила, что покидает пределы России.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — написала Пасека в социальной сети.

Ранее стало известно, что 27-летняя гимнастка планирует начать тренерскую карьеру и отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В сентябре 2021 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что Пасека планирует вернуться в спорт. Сама гимнастка позднее заявила, что хочет отобраться на Олимпиаду-2024.

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце февраля Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян до международных стартов. Международная федерация гимнастики последовала к этим рекомендациям и отстранила россиянок от соревнований до конца года.

Мария Пасека
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