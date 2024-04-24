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Сегодня, 14:15

Власти США заплатят жертвам сексуального насилия в гимнастике 140 миллионов. Все из-за прокола ФБР

США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Сергей Подушкин
Обозреватель
Гимнастка Симона Байлз и бывший врач Ларри Нассар
Симона Байлз и Ларри Нассар.
Фото Getty Images
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Симона Байлз и ее подруги по несчастью требовали более миллиарда за халатность в отношении обвинений экс-врача сборной Ларри Нассара.

Грандиозный скандал вокруг бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, обвиненного в совращении несовершеннолетних спортсменок, отнюдь не завершился в 2018-м суммарным приговором в несколько сотен лет тюремного заключения. Многочисленные жертвы насилия, включая олимпийских чемпионок Симону Байлз, Александру Райсман и Маккайлу Марони, пару лет назад подали иск к ФБР за бездействие более чем на миллиард долларов. В итоге в качестве компенсации морального вреда 139 заявителям власти США выплатят в общей сложности 138,7 миллиона долларов.

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Надо было реагировать быстрее

Нассер на протяжении нескольких десятилетий подвергал насилию юных гимнасток, однако все вскрылось не так и давно. Жертвами насилия Ларри стали в общей сложности сотни девушек. Его приговорили сперва к 60 годам заключения, затем еще к 175 годам, а после дополнительно к 125 годам. Если все сложить, то получается 360 лет тюрьмы, но в любом случае для 60-летнего врача-преступника обеспечено несколько пожизненных сроков. В прошлом году в тюрьме он едва не погиб, получив после ссоры десять ножевых ранений, но сочувствия к своей персоне не вызвал.

Гимнастка Симона Байлз в зале суда
Симона Байлз в зале суда.
Фото Global Look Press

Впрочем, добившись наказания Нассара, жертвы продолжили борьбу. Они предъявили претензии к тем, кто не обращал внимания на «звоночки» и продолжал доверять Нассару. Так, руководство университета штата Мичиган, где работал врач, обвиняли в сокрытии преступлений Нассара. Президент этого учебного заведения Лу Анна Саймон на волне обвинений покинула свой пост, а в 2018-м стало известно, что университет Мичигана выплатит 332 жертвам сексуальных домогательств суммарную компенсацию в 500 миллионов долларов. Точнее, 425 миллионов заплатили пострадавшим, а 75 миллионов зарезервировали на возможные будущие выплаты.

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Кроме того, в 2021 году жертвы Нассара достигли мирового соглашения на выплату компенсации в 380 миллионов долларов с гимнастической федерацией, Олимпийским комитетом США и страховыми компаниями. Но и этого многим пострадавшим показалось мало. Летом 2022-го четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз и еще около 90 девушек потребовали компенсации более чем в миллиард долларов от Федерального бюро расследований. Их возмутило то, что ФБР обладало информацией о противоправных действиях доктора, но ничего по отношению к нему не предпринимало. Что лишь увеличило количество жертв. «Пришло время привлечь ФБР к ответственности», — заявила тогда многократная чемпионка США Мэгги Николс. Позднее стало известно о том, что к ФБР предъявили претензии в общей сложности 139 жертв.

Бывший врач Ларри Нассар в зале суда
Ларри Нассар в зале суда.
Фото Getty Images

Финал самой мрачной истории в американском спорте?

Кстати, ФБР прежде уже приходилось отвечать за свои проколы. Так, правительству США пришлось выплатить 127,5 миллиона долларов семьям погибших и пострадавших во время стрельбы во Флориде в 2018-м, поскольку стало известно — в ФБР тогда примерно за пять недель получали сигналы о готовящемся преступлении. На сей раз также пришлось раскошелиться, пусть и не на миллиард.

Министерство юстиции признало проколы. В отчете генерального инспектора, в котором говорится, что старшие должностные лица местного отделения ФБР в Индианаполисе не ответили на обвинения в адрес Нассара, допустили многочисленные и фундаментальные ошибки и нарушили многочисленные инструкции ФБР при проведении следственной деятельности.

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«На протяжении десятилетий Лоуренс Нассар злоупотреблял своим положением, предавая доверие тех, кто находился под его опекой и медицинским наблюдением, и одновременно уклонялся от ответственности. К этим обвинениям следовало отнестись серьезно с самого начала. Хотя нынешнее соглашение не исправит вред, нанесенный Нассаром, мы надеемся, что они помогут оказать жертвам его преступлений некоторую критически важную поддержку, необходимую им для продолжения исцеления», — цитирует CNN исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Бенджамин Майзер.

В свою очередь адвокат жертв Джон Мэнли заявил следующее: «На каком-то уровне это чувство победы, но на каком-то уровне просто глубокая печаль от осознания того, что, если бы ФБР действовало, когда об этом сообщили... более 100 детей не подверглись бы приставаниям со стороны Ларри Нассара». Адвокат также добавил CNN, что выплата компенсации подводит конец под одной из самых мрачных, если не самой мрачной, глав в истории американского спорта. Но отметил, что некоторые агенты, которые неправильно провели расследование, так и не были привлечены к ответственности, а значит, все равно можно говорить о несправедливости.

Александра Райсман
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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