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Чемпионат мира

27 августа, 23:54

Украинка Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

Ана Горшкова
Корреспондент
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Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате мира-2023 в прыжках в высоту.

Она стала единственной спортсменкой, которой удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.

Серебро на турнире взяла Элеанор Паттерсон из Австралии (1 метр и 99 сантиметров) Бронзовую награду завоевала ее соотечественница Никола Лорен Олислагерс (1,99).

21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира, а сборная Украины впервые за десять лет завоевало золото на этом турнире.

легкая атлетика
Ярослава Магучих
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