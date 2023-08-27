Украинка Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате мира-2023 в прыжках в высоту.

Она стала единственной спортсменкой, которой удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.

Серебро на турнире взяла Элеанор Паттерсон из Австралии (1 метр и 99 сантиметров) Бронзовую награду завоевала ее соотечественница Никола Лорен Олислагерс (1,99).

21-летняя Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира, а сборная Украины впервые за десять лет завоевало золото на этом турнире.