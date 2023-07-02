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Сегодня, 15:52

Данил Лысенко повторил лучший результат сезона в мире

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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в воскресенье одержал победу на международном турнире «Мы вместе» в белорусском Бресте, информирует ТАСС.

26-летний спортсмен показал результат 2,33 метра. Второе место занял белорус Дмитрий Набоков (2,20), третьим стал россиянин Матвей Рудник (2,20), оказавшийся ниже по количеству попыток.

Лысенко выполнил квалификационный норматив (2,33) на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Также он повторил лучший результат сезона в мире. До него планку на высоте 2,33 метра в текущем летнем сезоне преодолели россиянин Илья Иванюк, австралиец Джоэл Бэйден, американец Джувон Харрисон и представитель Южной Кореи У Сан Хёк.

На счету Лысенко золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира-2017. С 2018 по 2022 год он был дисквалифицирован из-за допингового скандала.

Источник: ТАСС
Данил Лысенко
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