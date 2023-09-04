Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в своих соцсетях поделилась мнением по поводу притворства.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», — написала спортсменка.

Ранее Исинбаева заявила, что замалчивание World Athletics ее достижений только подчеркивает их величие.

Спортсменке принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), его до сих пор никто не побил. 41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.