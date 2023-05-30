Клишина заявила, что не стала бы игнорировать турниры с участием трансгендеров

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что не стала бы игнорировать турниры с участием трансгендеров.

«В Америке к ориентации относятся проще, и люди там гораздо более открытые. Никто ничего не скрывает. В России все-таки другая культура. У меня нет предубеждений, но сама живу в соответствии со своими традициями. Нет ли опасений, что в женских соревнованиях вскоре будут побеждать не совсем женщины? Сложный вопрос. Совсем недавно в США трансгендера просто не допустили к участию в женских соревнованиях. Не стала бы игнорировать турниры, если бы мне предложили с таковыми соревноваться. Хотя понятно, что у мужчин, позиционирующих себя как женщин, физические возможности выше», — приводит слова Клишиной РИА «Новости Спорт».

Клишина является вице-чемпионкой мира-2017 по прыжкам в длину, а также двукратной чемпионкой Европы в помещении по прыжкам в длину.