Организаторы Московского полумарафона заготовили для бегунов 6,5 тонны бананов

Организаторы Московского полумарафона приготовили для участников забега на 21,1 км более 45 тысяч литров воды, 6,5 тонны бананов и 5,6 тонны апельсинов.

«На дистанции полумарафона расположено шесть пунктов питания и освежения, — цитирует ТАСС сообщение организаторов соревнований. — На пунктах питания и в финишной зоне будет использовано более 45 000 литров бутилированной воды, 6500 кг бананов, 5600 кг апельсинов, 1 800 кг яблок, 7 тысяч гелей, 2100 литров изотоника».

Забег в рамках Московского полумарафона пройдет 29 апреля.