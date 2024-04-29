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Сегодня, 13:52

Директор Московского марафона Тарасов рассчитывает на приезд в 2024 году элитных легкоатлетов из Кении

Руслан Минаев
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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов надеется, что элитные кенийские легкоатлеты примут участие в турнирах в России.

«Мы планируем, что они будут участвовать в забегах Лиги марафонов БРИКС. Речь идет о Казанском и Московском марафонах, а также петербургском марафоне «Белые ночи», где среди элитных спортсменов будут и кенийцы», — цитирует Тарасова ТАСС.

В Лигу марафонов БРИКС в 2024 году вошли Казанский и Московские марафоны, а также марафон «Белые ночи», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Казанский марафон пройдет 12 мая, «Белые ночи» — 29 июня, Московский марафон — 13 октября.

Источник: ТАСС
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