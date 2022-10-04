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Допинг

Сегодня, 13:13

Отбывший дисквалификацию легкоатлет Лысенко включен в международный пул допинг-тестирования

Анна Горшкова
Корреспондент

Прыгун в высоту Данил Лысенко включен в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

Дисквалификация спортсмена завершилась 2 августа 2022 года. После этого 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах и во всех одержал победу.

Помимо Лысенко в пул допинг-тестирования на данный момент входят еще 11 россиян: Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и Полина Кнороз (все — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной федерацией легкой атлетики за три пропуска допинг-тестов за календарный год. Затем он представил документы, согласно которым не прошел допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам.

Расследование выявило противоречия между показаниями спортсмена и предоставленными документами, что было расценено как фальсификация. Лысенко получил четыре года дисквалификации за фальсификацию и два года условно — за нарушение правил подачи информации о местонахождении.

Источник: https://tass.ru/sport/15949309
Данил Лысенко
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