Мастеркова будет выписана из больницы в среду. Обследование не подтвердило инсульт

Привалова заявила, что обследование не подтвердило инсульт у Мастерковой

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала «СЭ» подробности госпитализации двукратной олимпийской чемпионки Светланы Мастерковой.

«По ее словам, беспокоиться не стоит. Завтра ее выпишут. Было подозрение на инсульт. Все проверили, вроде все нормально. Ее здоровью сейчас ничто не угрожает», — сказала Привалова «СЭ».

Ранее Mash сообщил, что спортсменку готовят к операции по устранению опухоли в голове. Отмечается, что Мастеркова находится в нейрохирургическом отделении.