Пятиборца Кустова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призер Кубка Кремля — 2015 по современному пятиборью Максим Кустов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Нарушение было совершено до 1 января 2015 года. Кустов дисквалифицирован на период с 20 мая 2022 года по 19 мая 2024 года за использование запрещенных субстанций и/или методов согласно дисциплинарным правилам Международного союза современного пятиборья от 2013 года.

Кустов ранее также был дисквалифицирован на четыре года на основании данных биологического паспорта (с октября 2016 года).

Из-за первой дисквалификации Кустова мужская сборная России была лишена серебряных медалей командного турнира чемпионата мира 2016 года.