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Судейство

24 мая, 23:05

Судья матча «Зенит» — «Ростов» проводит худший сезон

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Судья матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» Виталий Мешков проводит свой худший сезон с 2011 года, но был назначен на одну из важнейших встреч весенней части.

Меньше игр РПЛ в роли арбитра он получил только в дебютном сезоне-2010 — четыре. Сейчас у него всего лишь восемь таких назначений.

Он впервые в этом сезоне будет работать в поле на игре как «Зенита», так и «Ростова».

Три года назад, Мешков (рефери) и Владимир Москалев (ВАР) судили матч чемпионата «Ростов» — «Зенит» (2:4), в котором был ошибочно засчитан первый гол гостей и не был назначен пенальти в их ворота.

У Москалева два последних назначения в качестве ВАР — на матчи «Ростова»:

27-й тур. «Локомотив» — «Ростов»

30-й тур. «Зенит» — «Ростов»

У Сергея Цыганка два последних назначения в чемпионате — на игры «Зенита»:

28-й тур, «Зенит» — ЦСКА, АВАР

30-й тур, «Зенит» — «Ростов», АВАР

Цыганок — единственный из основного списка судей РПЛ (23 человека), кому в этом сезоне ни разу не доверили провести матч в роли ВАР.

ФК Зенит
ФК Ростов
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