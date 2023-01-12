РУСАДА включило в пул тестирования легкоатлетов Шубенкова, Моргунова и Акименко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в национальный пул тестирования трех легкоатлетов.

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, в список попали чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, серебряный призер чемпионата Европы в прыжке с шестом Тимур Моргунов и серебряный призер чемпионата мира в прыжке в высоту Михаил Акименко.

В начале этого года эти спортсмены были исключены из международного пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). В данный пул были включены Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Елена Лашманова, Маргарита Никифорова (все — спортивная ходьба) и Андрей Романов (метание молота).

Нахождение в пуле допинг-тестирования в течение 12 месяцев является одним из условий получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса, без которого они в настоящее время не имеют права выступать на международных стартах.