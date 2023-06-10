Шубенков о результате на Мемориале Знаменских: «Это ни в какие ворота»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков остался недоволен своим выступлением на Мемориале Знаменских, который прошел в «Лужниках».

— Какие ощущения от забега?

— 13.69 — вообще не то. Конечно, я косякнул на девятом барьере, но не на две десятых. Остальные-то, получается, еще медленнее были.

— Чувствуете, что какая-то ошибка в результатах?

— Мы обескуражены весьма.

— То есть вы недовольны бегом?

— Если действительно такой результат, то, конечно, нет. Это ни в какие ворота. Я на одной ноге так в Париже бежал — 13.88. Это было в 2019 году после того, как меня Омар Маклауд повалял. Я три месяца восстанавливался, пришел и 13.88 пробежал. Но там понятно, я потом выкарабкался к чемпионату мира в Дохе. Это был дурацкий сезон. А сейчас я был уверен, что хотя бы на несколько соток буду быстрее. Но не так, чтобы две десятых потерять. Да, повторюсь, косякнул в конце, но с одного барьера проиграть две десятки — это надо совсем встать, — сказал Шубенков.

Шубенков показал лучший результат в финале Мемориала Знаменских и выиграл соревнования.