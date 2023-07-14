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Сегодня, 12:33

Сломавший ключицу чемпион мира 2015 года барьерист Шубенков возобновил тренировки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Сергей Клевцов сообщил, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, повредивший три недели назад ключицу после падения с мотоцикла, приступил к легким тренировкам.

«Сергей начал потихоньку тренироваться с надеждой успеть вернуться в этом сезоне», — приводит слова Клевцова ТАСС.

Шубенков сломал ключицу 22 июня. Две недели назад спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

32-летний Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/18274223
Сергей Шубенков
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