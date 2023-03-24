Свищев призвал ВФЛА добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) необходимо добиваться допуска российских спортсменов к соревнованиям после восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Практически десятилетняя работа федерации завершилась восстановлением. Я поздравляю с этим ВФЛА и президента организации Петра Иванова, это была большая работа. Но не нужно расслабляться, поскольку спортсмены все еще не могут выступать. Их нынешнее отстранение от соревнований незаконно, с этим нужно бороться», — приводит слова Свищева ТАСС.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство ВФЛА в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.