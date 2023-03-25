Зеличенок считает, что российской легкой атлетике еще многое нужно сделать

Бывший исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок заявил, что российская легкая атлетика за время своего отстранения сильно отстала в своем развитии, получение национальной федерацией международного статуса должно стать толчком для возвращения на прежние лидирующие позиции в мире.

«Безусловно, в четверг был сделан шаг вперед, пусть и не самый большой. Но, по крайней мере, наша федерация вернулась в одну шеренгу с федерациями по другим видам спорта. Работы предстоит сделать еще очень много, что всем, конечно, понятно. Не секрет, за время отстранения российская легкая атлетика сильно отстала в развитии и уровне результатов. Сейчас нужно возвращать ее на лидирующие позиции, которые она заслуживает и ранее всегда занимала. Нужно очень большое внимание уделять работе детских спортивных школ, да и на уровне сборных нужно искать какие-то новые подходы. Ситуацию, когда в сборной страны в течение полутора лет отсутствует полноценный главный тренер, считаю неправильной. Не нужно изобретать велосипед. Есть «Программа развития легкой атлетики в Российской Федерации до 2024 года», которая утверждена президиумом ВФЛА и министром спорта России Олегом Матыциным. Нужно просто реализовывать ее столь же пунктуально и скрупулезно, как ранее выполнялась дорожная карта восстановления», — приводит слова Зеличенкова ТАСС.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановил членство ВФЛА в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.