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Сегодня, 16:38

Тренер Шубенкова отреагировал на серебряную медаль атлета на чемпионате России в Челябинске

Виктория Кравченко
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Тренер чемпиона мира 2015 Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал второе место в беге на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.

«Доволен ли я результатом сегодняшним? Ничего не буду говорить. Но мы не ездим на соревнования с предположением, что можем остаться без медалей. Поэтому я не позволял себе думать, что он останется без медали», — цитирует тренера ТАСС.

22 июня спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца ему была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
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