0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 21:33

Умер призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Грег Фостер

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года, трехкратный чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами американец Грег Фостер умер в возрасте 64 лет, сообщает NBC.

В 2016 году Фостеру диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена), после чего бывший спортсмен прошел курс химиотерапии. В 2020 году Фостеру сделали пересадку сердца.

В дополнение к международным титулам, Фостер был трижды чемпионом студенческих чемпионатов США, четырехкратными чемпионом США, шестикратным чемпионом США в залах.

0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прыгуны Королева и Курбанов стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами в январе