Мировые рекорды бьет не только Дюплантис. Безумный старт олимпийского сезона в легкой атлетике!

Швед прыгнул с шестом на 6,24, но и в других видах спорта начали показывать феноменальные результаты.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис покорил новую рекордную высоту — на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае феноменальный Мондо (это его прозвище) с первой же попытки установил свой очередной, восьмой по счету мировой рекорд, взяв планку на 6,24. Мало того, несколькими днями ранее мировой рекорд в метании диска побил литовец Миколас Алекно, а в ряде видов спорта уже были показаны лучшие результаты за несколько последних десятилетий. Очевидно, что старт летнего олимпийского сезона в легкой атлетике получается по-настоящему безумным!

Каков предел Дюплантиса?

В свои 24 года Дюплантис уже не просто побил все достижения Сергея Бубки, он заметно превзошел его и в плане популярности. Да и вообще превратился в глобальную суперзвезду. Пожалуй, прямо сейчас именно Арман является самым ярким персонажем в мировой легкой атлетике, в какой-то степени наследником ямайца-спринтера Усэйна Болта, несмотря на совершенно разные спортивные специализации. Естественно, все вокруг только и говорят о рекордах Дюплантиса. И Мондо, надо признать, не разочаровывает.

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Перед этапом «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне он заявил, что сделает все возможное для покорения новой рекордной высоты. И слово свое сдержал, превзойдя собственное мировое достижение, установленное 17 сентября в американском Юджине. Тогда он, напомним, покорил 6,23. А сейчас добрался до нового рекорда всего за четыре попытки! Благо соперники во главе с американцем Сэмом Кендриком, занявшим второе место с 5,82, особо не сопротивлялись.

А Дюплантис просто-напросто феерил — он последовательно взял 5,62, 5,82 и 6,00. После чего приступил к штурму 6,24. Причем побил мировой рекорд уже первым же прыжком с видимой легкостью и довольно существенным запасом. Заставив в очередной раз гадать о пределе его возможностей. 6,30? А может, 6,35? Или того больше? Причем Арману совершенно не нужна для прогресса конкуренция в секторе. Он находит мотивацию даже с учетом того, что соперники на голову слабее.

Так, с 1 января 2022-го Дюплантису принадлежат 15 лучших результатов в прыжках с шестом — в диапазоне от 6,07 до 6,24. И только на 16-м месте в этом списке можно обнаружить другую фамилию — американца Кейси Лайтфута, который в июне 2023-го установил рекорд США. Кстати, Лайтфут — ровесник Армана, он младше него всего на один день. Но после вспышки в начале лета прошлого года (тогда он взял 6,00) еще и на «Бриллиантовой лиге» в Норвегии о нем практически не слышно. Кроме него планку на высоте шесть и более метров за последние два с лишним года брали лишь трое — американец Кристофер Нильсен (6,05), норвежец Сондре Гутттормсен (6,00) и филиппинец Эрнест Джон Обиена (6,00).

«Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы преодолеть высоту 6,30. Я хочу доминировать в спорте, выигрывать каждый старт, в котором участвую, потому что знаю, на что я способен. А мировые рекорды для меня — вишенка на торте», — рассказывал недавно Дюплантис CNN. Не исключено, что в ближайшее время он продолжит бить рекорды. А уж на Олимпийских играх в Париже обязательно попробует это сделать.

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Сын превзошел отца и достижение 36-летней выдержки

Впрочем, не один Дюплантис сейчас штурмует мировые рекорды. Олимпийский сезон на открытом воздухе, по сути, только стартовал, а уровень результатов просто феноменален. В частности, 14 апреля в Рамоне (США) пал один из самых древних легкоатлетических рекордов — в метании диска у мужчин. Достижение Юргена Шульта из ГДР, установленное 6 июня 1986 года, Миколас Алекно превысил на 27 сантиметров — 74,35 против 74,08. Примечательно, что за без малого 37 лет ближе всего к рекорду Шульта приблизился папа Миколаса — двукратный олимпийский чемпион Виргилиус Алекно метнул диск в 2000-м на 73,88. Но теперь сын превзошел и результат отца, и «бородатый» рекорд. Причем не стоит забывать, что двукратному призеру чемпионатов мира Миколасу всего 21 год.

Совсем не исключено, что скоро падет и мировой рекорд (86,74) в метании молота, установленный советским спортсменом Юрием Седых 30 августа 1986-го. По крайней мере, предпосылки для этого есть: 20 апреля в Найроби 22-летний канадец Итан Кацберг метнул молот на 84,38 — это лучший результат в данной дисциплине с 2008 года. А неделю назад кубинская метательница диска Яйме Перес там же, в Рамоне, где Алекно установил свой мировой рекорд, показала 73,09 — это лучший результат с 1989-го, то есть почти за 35 лет. И ведь на дворе еще только апрель. Что же будет летом в Париже?