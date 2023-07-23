Дисквалифицированная за допинг американка продолжает бегать и устанавливать рекорды. Законно ли это?

Шелби Хулихан продолжает выступать, несмотря на запрет от ВАДА.

Звезда американской легкой атлетики Шелби Хулихан пробежала 10 километров за 30 минут и 47 секунд — это на пять секунд быстрее действующего рекорда США. Казалось бы, что интересного в национальном американском рекорде? Просто его превзошла дисквалифицированная за допинг спортсменка.

Шелби отбывает бан за нандролон до 13 января 2025 года. Однако ограничения от ВАДА и USADA никак не влияют на мероприятия независимых от мировой системы борьбы с допингом лиг. Среди которых прежде всего студенческий и любительский спорт. Но насколько этично допускать на подобные старты известную допингистку и есть ли возможность этому противостоять?

Четыре года за бурито

Шелби Хулихан готовится начать новую жизнь. Так звучит заголовок издания Cronkite News, посвященный известной легкоатлетке, дисквалифицированной за допинг. В интервью она открыто говорит о планах вернуться, тренировочных стратегиях и даже о стартах, где ее можно будет встретить. Так, отбывающая наказание спортсменка появилась недавно на University of Okoboji Homecoming Races — шуточных студенческих забегах. В реальности никакого Университета Окободжи не существует — это вымышленный вуз в штате Айова, который был создан тремя братьями в начале 1970-х годов и стал частью молодежной субкультуры. Со временем шутка вышла из-под контроля и под эгидой виртуального университета даже стала проходить собственная универсиада. На которую, собственно, может заявиться любой желающий — ведь реальных студентов у University of Okoboji нет. Так и Хулихан решила пробежать на летних играх Окободжи 10 километров. Попутно установив рекорд США и Северной Америки...

Сам по себе отличный результат Шелби едва ли удивляет, ведь она довольно известна — еще в 2020-м она на соревнованиях в Портленде в составе эстафетного квартета на необычной дистанции 4х1500 м стала соавтором нового мирового рекорда. Но сейчас о ней чаще всего вспоминают в контексте неудачно выбранного бурито. По крайней мере, по версии самой спортсменки нандролон в ее организм попал через мясо свинины, которая была в перекусе. И хотя версия действительно имеет права на жизнь — как и любые стероиды нандролон используют в животноводстве для увеличения жировой и мышечной массы, — для ВАДА такие отговорки аргументом не стали, и Хулихан получила бан на четыре года. Были попытки бороться с решением международного антидопингового агентства в CAS, но тщетные. В конце концов Шелби приняла свою судьбу и стала искать альтернативы.

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Пивные забеги вместо чемпионата мира

На удивление девушки, вариантов для продолжения карьеры было сразу несколько. Самым логичным выбором стали любительские забеги. Так, ее первым стартом после допингового отстранения стал известный на весь мир Beer Mile World Classic в Чикаго. Для США это что-то вроде немецкого Октоберфеста со спортивным уклоном. Участники сначала наслаждаются пенными напитками, потом бегут полуторакилометровую дистанцию (1,6 километра). И затем снова переходят к дегустации пива. На подобном празднике жизни точно не ожидаешь увидеть спортсменку уровня Шелби Хулихан. Но ей сейчас не до жиру, поэтому, когда поступило предложение принять участие, она с удовольствием согласилась. И ожидаемо установила новый рекорд соревнований — 5:43,81. Результат для профессионального спорта сомнительный. К примеру, новый мировой рекорд от Фаит Кипьегон — 4.07,64. Да и личные рекорды самой Хулихан намного выше. Но на подобных стартах выбежать из шести минут — уже фантастика.

А вот результат забега на играх Университета Окободжи — совсем другое дело. 30,47 — это быстрее, чем текущий рекорд США и всей Северной Америки — 30.52 от Шалейн Флэнаган. И хотя есть вопросы к контролю за временем на подобных стартах, реальной длине дистанции (есть, к примеру, сведения что до полноценных 10 километров маршруту не хватило 150 метров), подобные перформансы начинают серьезно конкурировать с привычным спортом высших достижений, который живет в орбите ВАДА. Но понятно, что установи Хулихан на пивных забегах или чемпионате вымышленного вуза хоть мировой рекорд, его никто не ратифицирует, поскольку такие турниры никем не признаются.

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Профессиональный спорт в США живет автономно от ВАДА

Однако подобными забегами размывается легитимность привычного спорта, в то время как дисквалифицированные за допинг атлеты получают второй шанс. И эта идея отлично ложится на недавнюю инициативу австралийского бизнесмена провести в 2024 году первую альтернативную Олимпиаду без всякого допинг-контроля. Причем не стоит думать, что речь идет только о потешных соревнованиях. Вне доступа ВАДА находится огромный пласт профессионального спорта, прежде всего — лучших американских лиг.

Вы наверняка помните нашумевшую дисквалификацию Евгения Кузнецова. В пробе хоккеиста с ЧМ-2019 нашли кокаин, и Международная федерация хоккея с санкции ВАДА отстранила россиянина на четыре года. Однако НХЛ вне юрисдикции как ВАДА, так и ИИХФ. Внутренний антидопинговый кодекс лиги не запрещает наркотики в малых дозах, поэтому Евгению выписали формальный бан на три матча и разрешили играть за «Вашингтон Кэпиталз» как ни в чем не бывало.

То же самое касается и всех остальных крупнейших спортивных лиг Америки — в том числе НБА и НФЛ. У них свои регламенты контроля за допингом, своя система наказаний и свой список запрещенных препаратов — отличный от того, что прописан в ВАДА. Все, что могут сделать во всемирном антидопинговом агентстве, так это отстранить спортсмена от международных матчей, проходящих в орбите МОК.

То же самое касается и крупных студенческих лиг вроде NCAA. В США университетский спорт имеет огромное значение и очень близок к профессиональному. Непонятно, решатся ли рискнуть репутацией такие лиги приглашать забаненую за нандролон Хулихан, однако юридически у них на это нет никаких ограничений.