Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул

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Победительница прошлогоднего Бостонского марафона Диана Кипиокей временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. 27-летняя кенийка сдала положительный тест на запрещенное вещество триамцинолон. Кроме того, спортсменка обвиняется в предоставлении антидопинговым органам ложной информации. В этом не было бы ничего удивительного — кенийских атлетов дисквалифицируют почти каждую неделю. Но здесь речь идет о лишении титула чемпионки престижнейших соревнований — старейшего в мире регулярного марафона. Кроме того, за последние годы на триамцинолоне попалось более десяти бегунов из Кении, и данное лекарство становится одной из «визитных карточек» спортсменов из сильнейшей марафонской державы. Чем же так привлекают кенийцев глюкокортикоиды?
«По результатам расследования временно отстранены два кенийских марафонца — Диана Кипиокей и Бетти Уилсон Лемпус, — говорится в заявлении дисциплинарного органа мировой легкой атлетики AIU. — Им предъявлены различные обвинения в нарушениях антидопинговых правил World Athletics. Эти предполагаемые нарушения связаны с проверками информации, предоставленной спортсменами для объяснения неблагоприятных результатов соревновательных тестов на метаболиты триамцинолона».
Кипиокей была поймана сразу после своей победы на Бостонском марафоне в октябре прошлого года, где Диана победила с результатом 2:24.45, опередив на 23 секунды победительницу 2017 года и соотечественницу Эдну Киплагат. Из-за пандемии в сезоне-2021 старт впервые за свою 125-летнюю историю состоялся осенью — обычно он проводится в апреле. Вообще, эти легендарные соревнования можно назвать многострадальными — то их чемпионка оказывается мошенницей, то на финише происходит теракт. Теперь вот результаты планируется пересмотреть из-за допинга.
Помимо Бостонского марафона Кипиокей в 2020 году выиграла марафон в Стамбуле. Лемпус попалась в прошлом сезоне после победы на полумарафоне в Париже — этот титул вместе с призовыми тоже будет отобран.
Глюкокортикоиды — это лекарства, которые имеют сильное противовоспалительное действие, также они подавляют нежелательные иммунные реакции организма. В спорте они могут использоваться для увеличения массы тела и силовых показателей и поэтому запрещены. Правда, с этого года запрет касается только соревнований и только употребления препарата в виде инъекций. Пероральный или ректальный способы, а также кремы и мази разрешены, и это дает попавшимся допингерам дополнительную лазейку — они начинают доказывать, что не делали уколов, а всего лишь съели таблетку или намазались кремом. Скорее всего, именно с этим связано обвинение кениек в предоставлении ложной информации. Хотя не исключены и подделки терапевтических исключений. Такое тоже бывало.
В целом сильно смущает, что за период, когда на глюкокортикоидах попались десять кенийцев, во всех других странах, вместе взятых, за подобные препараты наказаны лишь двое. AIU отметил, что случаи с Кипиокей и Лемпус «являются частью недавней тенденции в легкой атлетике Кении». Вообще, противовоспалительные лекарства не самое страшное из того, что находили у кенийских марафонцев в последние годы. Они не брезговали ни стероидами, ни ЭПО, ни гормонами. Более 50 легкоатлетов из этой страны в настоящее время отбывают дисквалификации, обвиняя в своих нарушениях главным образом иностранных агентов и тренеров.
В свое время хакеры из Fancy Bears обнародовали информацию о том, что легендарный британский бегун сомалийского происхождения Мо Фара в 2008 и 2014 годах попадался на триамцинолоне. Однако оба раза это сходило ему с рук из-за терапевтических исключений. Вообще, раньше антидопинговые органы сталкивались с огромным количеством положительных проб на глюкокортикоиды с минимальным содержанием препарата. Это связано с тем, что такие вещества содержатся буквально везде — от косметического крема до зубной анестезии. Но сейчас данная проблема снята, и очевидно, что кенийские инциденты — это не просто случайность или небрежность спортсменов, а часть некой системы. Какой именно? Возможно, мы этого никогда не узнаем, ведь докапываться до российских атлетов политически намного прибыльнее.