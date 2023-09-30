Псу под хвост. Агрессивная собака лишила марафонца победы и миллионного гонорара

Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе

Удивительная история из Аргентины.

Кенийские СМИ распространили историю с марафона в Буэнос-Айресе на прошедшей неделе, в которой представитель их страны Роберт Кимутай Нгено стал жертвой... собаки. Жертвой, слава богу, только в смысле результата и заработка — без членовредительства. Но вряд ли кенийский бегун сильно доволен.

Неожиданное препятствие

29-летний Нгено уверенно лидировал в забеге на середине дистанции и возглавлял группу с середины дистанции до 38-го километра, однако затем произошло непредсказуемое.

Как сообщает Pulse Sports, на дороге появилась выпущенная на волю собака и внезапно начала преследовать спортсмена, и Нгено «не смог сосредоточиться». Казалось бы, агрессивный преследователь должен мотивировать ускоряться, но случилось наоборот — Роберта нагнали соперники. Часть зрителей бросилась помогать кенийцу и прогнала собаку, но из-за суматохи, вызванной реакцией на животное, темп марафонца сбился, и он финишировал лишь третьим.

Его очередной преследователь не успел лишь на пять секунд, чтобы оставить незадачливого собаковода без медали. Нгено уступил только соотечественникам Корнелиусу Кибету Киплагату и серебряному призеру Олимпиады-2016 на 10 тысяч метров Полу Кипнгетичу Тануи. Результат победителя — 2:08.29. То есть пострадавший бегун совсем не любитель, а обыграл бы практически любого в Европе. В России марафон в лучшем случае бегают за 2:14.

Что самое обидное — из-за собаки Нгено потерял миллионный заработок. За победу он должен был получить 1,1 миллиона кенийских шиллингов. Это 7500 долларов США, но сумма все равно внушительная.

Кенгуру на гонках и пострадавший чемпион мира

В Латинской Америке вообще неоднозначно обеспечивается безопасность спортивных мероприятий с точки зрения присутствия животных. Например, на недавнем матче чемпионата Мексики пес забрал мяч и несколько минут носился с ним по полю в зубах.

А в США собака пару лет назад и вовсе выдала такой спурт на финишной прямой, что вряд ли устоял бы Болт.



На велогонке «Джиро д'Италия» этого года собака сбила чемпиона мира по велоспорту на шоссе бельгийца Ремко Эвенепула. Он встал, показал большой палец и через пять минут вернулся в пелотон.

Но это выглядит довольно мило и не вызывает отторжения. Коллеги рассказывали, что на Олимпиаде в Афинах по Олимпийской деревне разгуливали бродячие животные, пугая гостей Игр. Первыми тогда пожаловались на нежелательных соседей британцы.

Устроители Олимпиады обратились за помощью к местным властям, а также службам по защите животных, и, по словам пресс-атташе организационного комитета Захаратоса, животных должны были поймать, «вылечить, кастрировать и отпустить на свободу» по окончании Олимпиады.

А из Австралии регулярно приходят страшные видео о том, как кенгуру невозмутимо припрыгивают на гонки местных суперкаров.

Судя по всему, компенсации кенийский Нгено ждать не приходится. Все-таки прямого воздействия с помощью зубов и корпуса собака на него не оказывала, и признать ее влияние на результат ключевым вряд ли удастся. Однако ситуация неприятная, и организаторов соревнований явно не красит. Хотя животное, судя по всему, было домашним, и вина в первую очередь лежит на хозяине питомца, оставившего своего зверя без присмотра. Так что если марафонец подаст в суд, у него есть все шансы на компенсацию.