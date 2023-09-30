Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 07:30

Псу под хвост. Агрессивная собака лишила марафонца победы и миллионного гонорара

Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Роберт Кимутай Нгено.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Удивительная история из Аргентины.

Кенийские СМИ распространили историю с марафона в Буэнос-Айресе на прошедшей неделе, в которой представитель их страны Роберт Кимутай Нгено стал жертвой... собаки. Жертвой, слава богу, только в смысле результата и заработка — без членовредительства. Но вряд ли кенийский бегун сильно доволен.

Неожиданное препятствие

29-летний Нгено уверенно лидировал в забеге на середине дистанции и возглавлял группу с середины дистанции до 38-го километра, однако затем произошло непредсказуемое.

Как сообщает Pulse Sports, на дороге появилась выпущенная на волю собака и внезапно начала преследовать спортсмена, и Нгено «не смог сосредоточиться». Казалось бы, агрессивный преследователь должен мотивировать ускоряться, но случилось наоборот — Роберта нагнали соперники. Часть зрителей бросилась помогать кенийцу и прогнала собаку, но из-за суматохи, вызванной реакцией на животное, темп марафонца сбился, и он финишировал лишь третьим.

Его очередной преследователь не успел лишь на пять секунд, чтобы оставить незадачливого собаковода без медали. Нгено уступил только соотечественникам Корнелиусу Кибету Киплагату и серебряному призеру Олимпиады-2016 на 10 тысяч метров Полу Кипнгетичу Тануи. Результат победителя — 2:08.29. То есть пострадавший бегун совсем не любитель, а обыграл бы практически любого в Европе. В России марафон в лучшем случае бегают за 2:14.

Тигист Ассефа. Что стоит за сумасшедшим мировым рекордом эфиопки на марафоне в Берлине? У наc мужчины бегут медленнее

Что самое обидное — из-за собаки Нгено потерял миллионный заработок. За победу он должен был получить 1,1 миллиона кенийских шиллингов. Это 7500 долларов США, но сумма все равно внушительная.

Кенгуру на гонках и пострадавший чемпион мира

В Латинской Америке вообще неоднозначно обеспечивается безопасность спортивных мероприятий с точки зрения присутствия животных. Например, на недавнем матче чемпионата Мексики пес забрал мяч и несколько минут носился с ним по полю в зубах.

А в США собака пару лет назад и вовсе выдала такой спурт на финишной прямой, что вряд ли устоял бы Болт.


На велогонке «Джиро д'Италия» этого года собака сбила чемпиона мира по велоспорту на шоссе бельгийца Ремко Эвенепула. Он встал, показал большой палец и через пять минут вернулся в пелотон.

Но это выглядит довольно мило и не вызывает отторжения. Коллеги рассказывали, что на Олимпиаде в Афинах по Олимпийской деревне разгуливали бродячие животные, пугая гостей Игр. Первыми тогда пожаловались на нежелательных соседей британцы.

Устроители Олимпиады обратились за помощью к местным властям, а также службам по защите животных, и, по словам пресс-атташе организационного комитета Захаратоса, животных должны были поймать, «вылечить, кастрировать и отпустить на свободу» по окончании Олимпиады.

А из Австралии регулярно приходят страшные видео о том, как кенгуру невозмутимо припрыгивают на гонки местных суперкаров.

Судя по всему, компенсации кенийский Нгено ждать не приходится. Все-таки прямого воздействия с помощью зубов и корпуса собака на него не оказывала, и признать ее влияние на результат ключевым вряд ли удастся. Однако ситуация неприятная, и организаторов соревнований явно не красит. Хотя животное, судя по всему, было домашним, и вина в первую очередь лежит на хозяине питомца, оставившего своего зверя без присмотра. Так что если марафонец подаст в суд, у него есть все шансы на компенсацию.

1
Обсудить
Читайте также
Защитник Минтюков может попасть в основу «Анахайма»
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР
Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Бывший премьер-министр Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Норвегии растет уникум с феноменальными данными организма. Он может затмить всех чемпионов