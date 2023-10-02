Одноразовые кроссовки для марафонцев привели в бешенство эко-активистов

Бунт против общества потребления.

Слышали про новый рекорд эфиопки Тигист Ассефы на Берлинском марафоне? Девушка пробежала дистанцию за 2 часа 11 минут — недостижимые цифры для большинства мужчин этой планеты. Результат стал возможен благодаря усиленной подготовке Ассефы к забегу, удачной трассе и специальным кроссовкам. Тигист — посол Adidas, и немецкий обувной концерн создал для нее специальную обувь. Производитель утверждает, что новые беговые тапки идеальны для стайеров, что наглядно продемонстрировала яркая победа Ассефы. Есть, правда, одно «но». Ботинки одноразовые, что, мягко говоря, не соответствует стратегии устойчивого развития. Так есть ли подобной обуви место в нашем мире?

Рекордные кроссовки

Экологическое сообщество в который раз нападает на Adidas. На этот раз внимание общественности привлекли новые суперкроссовки от немцев. Незабываемую рекламу им принес мировой рекорд Тигист Ассефы на Берлинском марафоне. Эфиопка пробежала 42,2 километра за 2:11.53, сняв с предыдущего рекорда две с небольшим минуты. Для любителей бега лучшего аргумента не придумаешь. Покупателей не смутила даже дикая цена в 500 евро (50 с лишним тысяч рублей) — пробная партия эксклюзивной модели Adizero Adios Pro Evo 1 была продана меньше чем за сутки. Но это еще не все. Огромные деньги надо платить за обувь, у которой расчетный срок использования — ровно один марафон. И хотя многие были согласны с такими условиями, вопросы к подобному подходу возникли у защитников окружающей среды. Насколько адекватно в XXI веке пропагандировать такое расточительство?

Первым поднял бурю возмущений эко-активист и спортсмен-любитель Адхарананд Финн — лидер организации The Green Runners («Зеленые бегуны»). Активист написал открытое письмо Бьерну Гульдену, норвежскому руководителю Adidas. «Продвигая подобную обувь, вы рискуете создать новый стандарт в индустрии. Это нормализация одноразовых товаров. Мы будто признаем, что ботинки на один забег — это нормально, а без такой обуви вам не достичь высоких результатов, — написал он в соцсетях. — Хотя мировой рекорд Ассефы и правда фантастическое достижение, подобная гонка среди обувных производителей не принесет никакой пользы ни спорту, ни нашей планете». Адхарананд скучает по старым временам, когда в одних кроссовках можно было проходить с десяток лет, а при должном уходе они передавались по наследству.

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Главная проблема — малый срок службы

Бьерн подчеркивает, что его акция направлена исключительно на боссов Adidas, но никак не на Ассефу и ее мировой рекорд, которым Адхарананд восхищается, как и все остальные. На данный момент немецкая фирма никак не отреагировала на недовольство эко-активистов. В то же время бунт против обувщиков уже подхватили крупные эко-сообщества, и они предлагают начать бессрочный бойкот их продукции. В качестве исключения допускается только приобретение обуви из секонд-хенда. Качественные товары, которые могут прослужить не одному владельцу, — это и есть главный посыл стратегии устойчивого развития, которой придерживается Организация Объединенных Наций и на которой настаивают защитники природы. При этом ранее именно Adidas был синонимом высокого качества в противовес своему конкуренту — Nike. Американцы довольно давно поняли, что в интересах бизнеса надо мотивировать людей как можно чаще менять обувь.

Еще несколько лет назад именно Nike лидировала в гонке технологий, выпустив, в частности, модели Vaporfly и Alphafly. Их появление сильно взбодрило консервативный мир легкой атлетики, после чего World Athletics даже пришлось ввести ряд ограничений касательно экипировки. Особенно примечательна модель Vaporfly с карбоновым покрытием 4 процента. При вполне разумной для профессионального сегмента цене в 250 долларов обувь предлагала совсем другой уровень комфорта и скорости, навсегда изменив бег и став входным билетом в спорт для миллионов людей. Главной фишкой подобных кроссовок было ощущение, будто ты бежишь босиком: они весят так мало, будто их почти нет, — меньше 170 грамм. А новая модель от Adidas и вовсе тянет на 138 грамм, что делает обувь невесомой. Когда кенийским бегунам только предложили ботинки на вес, они долго не могли поверить, что они вообще настоящие и смогут выдержать марафонские нагрузки.

Фото Global Look Press

Появление одноразовой обуви изменит марафонский бег

Попытка достичь экстремальной легкости заставила отойти от стратегии прочности — теперь кроссовки заточены на разовое использование. И многие люди готовы на такую сделку — купить тапочки по цене хорошего ноутбука, чтобы пробежать в них один раз и выбросить, — даже если они не бегут на мировой рекорд, а всего лишь участвуют в любительском забеге. Потому что для людей, которые действительно увлечены марафонским бегом, нет лимитов, к тому же первые обзоры говорят, что Adizero Adios Pro Evo 1 действительно хороши, если не брать в расчет их одноразовость. Удивительные результаты амбассадоров бренда только стимулируют покупки. «Сейчас практически каждый рекорд связан с демонстрацией новой пары кроссовок», — говорит марафонец Синдре Бураас.

Бураас на протяжении нескольких лет входил в число лучших норвежских бегунов на длинные дистанции, участвовал в забегах на 5000 метров на двух чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы, а на молодежном ЧЕ в 2011-м и вовсе занял первое место. После завершения карьеры Синдре занялся дизайном одежды, так что видит проблему с двух сторон. И его удивляет, как в эпоху постепенного отказа от общества потребления производители спортивной обуви откровенно игнорируют экологию.

«Как спортсмен, я их понимаю. Когда обувь легче аналогичных моделей на 60 грамм — это дает тебе прибавку в пару секунд на километр. За марафон в сумме набегает уже минута или даже больше. Это цена победы или поражения», — отмечает Синдре. Однако если все перейдут на подобную одноразовую обувь (а это выглядит неизбежным), преимущество логичным образом испарится. По мнению Бурааса, вмешаться в ситуацию должна World Athletics и запретить подобные одноразовые кроссовки. Хотя бы потому, что вместо соревнования между людьми мы получаем битву производителей обуви. И те, у кого нет возможности приобрести последнюю модель, изначально оказываются в неравных условиях по сравнению с теми, кто всем обеспечен.